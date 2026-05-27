Devlet Bahçeli’den CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na Çağrı: Kurultay İçin Tarih Açıkladı

MHP lideri ayrıca mevcut üyelerin yenilenmesini ve yenilenen üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi. Kurultay tarihi için de CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’ü işaret etti. Bahçeli, “Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır” dedi. Kongrede kimin kazanırsa kazansın sonuca saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bunun aynı zamanda siyasi fedakârlık göstergesi olacağını ifade etti.

Özgür Özel yönetimine de mesaj veren Bahçeli, CHP’deki sürecin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP’de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.” CHP içinde yeni parti ihtimalinin tartışıldığı süreçte bölünme istemediklerini belirten Bahçeli, “Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP’dir” dedi. Bahçeli ayrıca, geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılmasının, tabanın kutuplaştırılmasının ve teşkilat yapısının zarar görmesinin tarih önünde ağır sorumluluk doğuracağını söyledi.

“Bir muhalefet partisi olan CHP’nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için neden çaba gösteriyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, MHP’nin geçmişte benzer süreçlerden geçtiğini ifade etti. Bahçeli, “MHP bu konularda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz” diye konuştu. CHP’de yaşanan gelişmelerin yalnızca partinin iç meselesi olmadığını savunan Bahçeli, sürecin Türkiye’deki siyasal istikrar açısından da önemli olduğunu söyledi.