Türk Vatandaşlarına Bir Ülke Daha Vizesiz Oldu: Resmi Duyurdu Yapıldı, Vize Ücreti Tamamen Kaldırıldı!

Güney Asya’nın önemli turizm destinasyonlarından Sri Lanka, Türkiye'den gelecek seyahatseverler için uyguladığı 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni (ETA) ücretini tamamen sıfırladı. İngiliz basınında yer alan resmi raporlara göre, Kolombo yönetimi bu stratejik adımı hem ülkeye daha fazla döviz girdisi sağlamak hem de havalimanlarındaki bürokratik işlemleri hızlandırarak küresel seyahat lojistiğini rahatlatmak amacıyla attı. 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri tarafından turizm trafiğini canlandıracak büyük bir operasyonel kolaylık olarak değerlendirildi.

Sri Lanka'nın mali bariyerleri kaldırmasıyla birlikte, Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vizeyle, e-vizeyle ya da sadece yeni tip çipli kimlik kartını kullanarak giriş yapabildiği dünya genelindeki destinasyon sayısı 100 sınırını geçmiş oldu. Güncellenen yeni seyahat haritasına göre Türk vatandaşları; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere pasaportla vizesiz geçebilirken; Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise sadece kimlik kartlarıyla doğrudan geçiş yapabiliyor. Ayrıca Brezilya, Arjantin ve Şili gibi Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayland ve Malezya gibi Asya-Pasifik rotaları da Türk seyahatseverlere vize muafiyeti sunan stratejik bölgeler arasında yer alıyor.

Uluslararası seyahat analistleri, özellikle 2026 yılı makroekonomik dinamikleri çerçevesinde, gelişmekte olan ülkelerin turizm gelirlerini artırmak adına bu tür radikal teşviklere başvurduğunu belirtiyor. Tayland ve Malezya'nın ardından Sri Lanka’nın da benzer bir muafiyet politikası benimsemesi, Asya pazarındaki rekabetin ne denli büyüdüğünü gözler önüne seriyor.