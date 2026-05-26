Türk Vatandaşlarına Bir Ülke Daha Vizesiz Oldu: Resmi Duyurdu Yapıldı, Vize Ücreti Tamamen Kaldırıldı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 09:07
Türk vatandaşlarına küresel seyahatlerde bir kolaylık daha sağlandı. Güney Asya'nın popüler ada ülkesi Sri Lanka, Türk vatandaşlarından talep ettiği 50 dolarlık turistik giriş harcını 25 Mayıs 2026 itibarıyla tamamen kaldırma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte Türk vatandaşlarının ek ücret ödemeden seyahat edebileceği ülke sayısı 100 barajını aştı.

Türk vatandaşlarının uluslararası seyahatlerinde mali bir yük daha ortadan kalktı.

Güney Asya’nın önemli turizm destinasyonlarından Sri Lanka, Türkiye'den gelecek seyahatseverler için uyguladığı 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni (ETA) ücretini tamamen sıfırladı. İngiliz basınında yer alan resmi raporlara göre, Kolombo yönetimi bu stratejik adımı hem ülkeye daha fazla döviz girdisi sağlamak hem de havalimanlarındaki bürokratik işlemleri hızlandırarak küresel seyahat lojistiğini rahatlatmak amacıyla attı. 25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri tarafından turizm trafiğini canlandıracak büyük bir operasyonel kolaylık olarak değerlendirildi.

Sri Lanka'nın mali bariyerleri kaldırmasıyla birlikte, Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vizeyle, e-vizeyle ya da sadece yeni tip çipli kimlik kartını kullanarak giriş yapabildiği dünya genelindeki destinasyon sayısı 100 sınırını geçmiş oldu. Güncellenen yeni seyahat haritasına göre Türk vatandaşları; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere pasaportla vizesiz geçebilirken; Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise sadece kimlik kartlarıyla doğrudan geçiş yapabiliyor. Ayrıca Brezilya, Arjantin ve Şili gibi Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayland ve Malezya gibi Asya-Pasifik rotaları da Türk seyahatseverlere vize muafiyeti sunan stratejik bölgeler arasında yer alıyor.

Uluslararası seyahat analistleri, özellikle 2026 yılı makroekonomik dinamikleri çerçevesinde, gelişmekte olan ülkelerin turizm gelirlerini artırmak adına bu tür radikal teşviklere başvurduğunu belirtiyor. Tayland ve Malezya'nın ardından Sri Lanka’nın da benzer bir muafiyet politikası benimsemesi, Asya pazarındaki rekabetin ne denli büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Her ne kadar vize derdi ortadan kalkmış olsa da, seyahat planı yaparken gözden kaçırmamanız gereken birkaç önemli detay bulunuyor:

  • Sınır Kontrollerine Hazırlıklı Olun: Vizesiz seyahat hakkı, sınır kapılarında sorgusuz sualsiz geçiş anlamına gelmiyor. Gideceğiniz ülkenin pasaport kontrol polisleri; gidiş-dönüş uçak biletinizi, konaklama (otel) rezervasyonunuzu ve seyahatiniz boyunca size yetecek kadar nakit paranız veya kredi kartınız olup olmadığını kanıtlamanızı talep edebilir. Belgelerinizi mutlaka yanınızda bulundurun.

  • Resmi Kaynaklardan Teyit Edin: Ülkelerin vize politikaları ve giriş şartları diplomatik gelişmelere bağlı olarak zaman zaman güncellenebilmektedir. Havalimanında kötü bir sürpriz yaşamamak adına, uçak biletinizi satın almadan önce resmi kaynakları kontrol etmeyi unutmayın.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
