İzmir'de Bir Kişi Otobüsteki Genç Kızları Hedef Göstererek Türkiye Toplumuna Küfretti

İzmir'de bir toplu taşıma aracında yaşananlar tepki çekti. Bir kişi yerde oturan genç kızları hedef göstererek 'otobüs içinde yatıyorlar' diyerek ayağa kalktı ve genç kızların olduğu bölüme doğru yürüdü. Büyük bir korku yaşayan genç kızları savunmak isteyenlere de tepki gösteren kişi son olarak yerine otururken Türkiye toplumuna küfür ederek daha büyük bir krize neden oldu.

Genç kızların ağlayışları ve yaşadıkları korku kameralara yansırken küfürbaz yolcunun halen hem gençlere hem de diğer yolculara tepki gösterdiği görüldü.