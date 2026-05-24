CHP'li Kalabalığın Arasına Dalan Araç Bir Kadına Çarpıp Kaçtı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tahliye” talebi sonrası polisin girdiği CHP Genel Merkezi önünde gerginlik büyüdü. Genel Merkez çevresinde toplanan kalabalığa müdahale edilirken, TOMA’nın gaz sıkması sonrası bölgede panik yaşandı.
Yaşanan arbede sırasında siyah renkli bir aracın, yolu kapatan yayaların üzerine sürdüğü iddia edildi. Kalabalığın içindeki bir kadının araç tarafından ezildiği belirtilirken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpma anı kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalabalığın tepki gösterdiği sürücü kaçtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın