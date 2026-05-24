CHP'li Kalabalığın Arasına Dalan Araç Bir Kadına Çarpıp Kaçtı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 16:45
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tahliye” talebi sonrası polisin girdiği CHP Genel Merkezi önünde gerginlik büyüdü. Genel Merkez çevresinde toplanan kalabalığa müdahale edilirken, TOMA’nın gaz sıkması sonrası bölgede panik yaşandı.

Yaşanan arbede sırasında siyah renkli bir aracın, yolu kapatan yayaların üzerine sürdüğü iddia edildi. Kalabalığın içindeki bir kadının araç tarafından ezildiği belirtilirken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Çarpma anı kameralara yansıdı.

Kalabalığın tepki gösterdiği sürücü kaçtı.

Yaralı kadına ilk müdahale yine çevredekiler tarafından yapılırken, plakası alınan araç için de şikayette bulunuldu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
