14 Yaşında Çim Biçerek Başladı Şimdi 40 Milyar Dolar Serveti Var
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Dünyanın en büyük ve en güçlü yatırım şirketlerinin başında gelen Blackstone'un kurucu ortağı ve CEO'su Stephen Schwarzman, lüks tüketim dünyasında uzun süre konuşulacak dev bir hamleye imza attı. Küresel finans piyasalarının en etkili aktörlerinden biri olan ünlü milyarder, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki ultra lüks süper yatı satın alarak koleksiyonuna ekledi. 14 yaşında çim biçme şirketi kuran Schwarzman'ın şimdi 40 milyar dolar serveti var.
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Ünlü milyarder 400 milyon dolara 'yüzen saray' satın aldı.
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14 yaşında çim biçme şirketi kurdu. Şimdi 40 milyar dolar serveti var.
Çevreciler tepkili.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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