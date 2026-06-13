14 Yaşında Çim Biçerek Başladı Şimdi 40 Milyar Dolar Serveti Var

Yaklaşık 101 metre (332 feet) uzunluğa sahip olan bu devasa süper yat, gemi mühendisliği ve lüks yat üretiminin kalbi sayılan Hollanda'daki ünlü Feadship tersanelerinde inşa edildi. Tasarım süreci 2023 yılından bu yana titizlikle sürdürülen geminin dış hatları, İngiliz mühendislik ve tasarım firması RWD’nin imzasını taşıyor. Yatın iç mekan tasarımları ise Paris merkezli dünyaca ünlü lüks dekorasyon stüdyosu Chahan tarafından büyük bir gizlilikle hazırlandı. Deniz testlerine başarıyla başlayan ve teslimat için gün sayan bu devasa geminin, ünlü milyarderin önümüzdeki yıl kutlayacağı 80. yaş günü öncesinde kendisine teslim edilmesi bekleniyor.

Milyarder iş insanının yeni oyuncağı, sıradan bir süper yatın çok ötesinde teknolojik ve konforlu donanımlara sahip. Geminin ana güvertesinde yer alan ve altındaki plaj kulübüne (beach club) doğal bir ışık süzülmesi sağlayan devasa cam tabanlı yüzme havuzu, projenin en dikkat çekici mimari detayları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra üst düzey misafirlerin hızlı transferi için tasarlanan geniş bir helikopter pisti ve katlanabilir özel balkonlar, yatın ultra lüks standartlarını gözler önüne seriyor. Ancak bu ihtişamlı yatırım, Schwarzman’ın geçmişteki hayırseverlik ve sürdürülebilirlik odaklı adımları nedeniyle sert eleştirileri de beraberinde getirdi.