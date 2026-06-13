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14 Yaşında Çim Biçerek Başladı Şimdi 40 Milyar Dolar Serveti Var

14 Yaşında Çim Biçerek Başladı Şimdi 40 Milyar Dolar Serveti Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 11:18
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Dünyanın en büyük ve en güçlü yatırım şirketlerinin başında gelen Blackstone'un kurucu ortağı ve CEO'su Stephen Schwarzman, lüks tüketim dünyasında uzun süre konuşulacak dev bir hamleye imza attı. Küresel finans piyasalarının en etkili aktörlerinden biri olan ünlü milyarder, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki ultra lüks süper yatı satın alarak koleksiyonuna ekledi. 14 yaşında çim biçme şirketi kuran Schwarzman'ın şimdi 40 milyar dolar serveti var.

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Ünlü milyarder 400 milyon dolara 'yüzen saray' satın aldı.

Ünlü milyarder 400 milyon dolara 'yüzen saray' satın aldı.

Yaklaşık 101 metre (332 feet) uzunluğa sahip olan bu devasa süper yat, gemi mühendisliği ve lüks yat üretiminin kalbi sayılan Hollanda'daki ünlü Feadship tersanelerinde inşa edildi. Tasarım süreci 2023 yılından bu yana titizlikle sürdürülen geminin dış hatları, İngiliz mühendislik ve tasarım firması RWD’nin imzasını taşıyor. Yatın iç mekan tasarımları ise Paris merkezli dünyaca ünlü lüks dekorasyon stüdyosu Chahan tarafından büyük bir gizlilikle hazırlandı. Deniz testlerine başarıyla başlayan ve teslimat için gün sayan bu devasa geminin, ünlü milyarderin önümüzdeki yıl kutlayacağı 80. yaş günü öncesinde kendisine teslim edilmesi bekleniyor.

Milyarder iş insanının yeni oyuncağı, sıradan bir süper yatın çok ötesinde teknolojik ve konforlu donanımlara sahip. Geminin ana güvertesinde yer alan ve altındaki plaj kulübüne (beach club) doğal bir ışık süzülmesi sağlayan devasa cam tabanlı yüzme havuzu, projenin en dikkat çekici mimari detayları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra üst düzey misafirlerin hızlı transferi için tasarlanan geniş bir helikopter pisti ve katlanabilir özel balkonlar, yatın ultra lüks standartlarını gözler önüne seriyor. Ancak bu ihtişamlı yatırım, Schwarzman’ın geçmişteki hayırseverlik ve sürdürülebilirlik odaklı adımları nedeniyle sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

14 yaşında çim biçme şirketi kurdu. Şimdi 40 milyar dolar serveti var.

14 yaşında çim biçme şirketi kurdu. Şimdi 40 milyar dolar serveti var.

Bugün yaklaşık 40 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan 79 yaşındaki Stephen Schwarzman ilk işini 14 yaşında kurdu. Çim biçme şirketiyle iş hayatına atılan Schwarzman, pazarlama yeteneğiyle dikkat çekmişti. Wall Street’in efsanevi yatırım bankası Lehman Brothers'ta üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1985 yılında Peter Peterson ile birlikte sadece 400 bin dolar sermayeyle Blackstone'u kuran iş insanı, sıfırdan küresel bir finans imparatorluğu inşa etti. 

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a verdiği güçlü finansal ve siyasi destekle de tanınan ünlü yatırımcı, eğitim alanındaki bağışlarıyla da biliniyor. Schwarzman, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Yale Üniversitesi gibi dünyanın en saygın eğitim kurumlarına yüz milyonlarca dolarlık bilim ve teknoloji bağışları yapmasıyla tanınıyor.

Çevreciler tepkili.

Çevreciler tepkili.

Yönettiği 1,3 trilyon doların üzerindeki varlıkla Wall Street’in en büyük aktörlerinden biri olan Blackstone'un lideri, 2020 yılında servetinin büyük kısmını hayır işlerine bağışlayacağını taahhüt ederek 'Giving Pledge' girişimine katılmıştı. Daha önce Oxford Üniversitesi'ne yaptığı 150 milyon sterlinlik bağışla inşa edilen beşeri bilimler binasının, ultra düşük enerji tüketimi sağlayan çevre dostu 'Passivhaus' sertifikası almasıyla övgü toplamıştı. Ne var ki çevre örgütleri, bu büyüklükteki süper yatların yüksek miktarda deniz dizeli tükettiğini vurgulayarak ünlü milyarderi samimiyetsizlikle suçluyor. Oxfam tarafından paylaşılan güncel verilere göre, bu ölçekteki ortalama bir süper yat yılda yaklaşık 5 bin 672 ton karbon emisyonu üreterek çevreye telafisi güç zararlar veriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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