Sen Kime Aşıksın? Kalbinin Gerçekten Kimi İstediğini Buluyoruz!
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Bazen âşık olduğumuz kişiyi çok iyi bildiğimizi sanırız. Oysa kalbimiz, aklımızın henüz itiraf etmeye cesaret edemediği bir şeyi çoktan seçmiş olabilir. Belki hayatında olan birine, belki artık hayatında olmayan ama zihninden hiç çıkmayan birine, belki de olması imkânsız olduğunu bildiğin hâlde kendini düşünmekten alamadığın birine karşı bir şeyler hissediyorsun.
Hazırsan, cevabı öğrenme zamanı!
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Sen Kime Aşıksın? Kalbinin Gerçekten Kimi İstediğini Buluyoruz!
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