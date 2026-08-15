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Yaşam
Her Şeyi Bilerek Yavaş Yapma Akımı Başladı

Her Şeyi Bilerek Yavaş Yapma Akımı Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 09:03
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Günün her anını verimli kullanmaya çalışanlara karşı yeni bir akım doğdu. 'Slowmaxxing' olarak adlandırılan yaklaşımı benimseyenler yemek yemekten yürümeye kadar günlük işlerini bilerek daha yavaş yapıyor.

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Amaç hiçbir şey yapmamak değil

Amaç hiçbir şey yapmamak değil

Slowmaxxing, günlük hayatı tamamen durdurmak veya sorumluluklardan kaçmak anlamına gelmiyor. Akım; aynı işi acele etmeden yapmak, programdaki gereksiz yoğunluğu azaltmak ve iki etkinlik arasında boşluk bırakmak üzerine kuruluyor.

Kahveyi başka bir işle ilgilenmeden içmek, yürürken telefona bakmamak, ev işlerini hızla bitirilecek görevler olarak görmemek ve arka arkaya plan yapmamak akımın en basit örnekleri arasında gösteriliyor. Böylece yapılan iş değişmese bile kişinin o sırada yaşadığı deneyimin değişmesi amaçlanıyor.

Daha fazla iş yerine daha fazla farkındalık

Daha fazla iş yerine daha fazla farkındalık

Yavaş farkındalık çalışmaları yürüten Alex Snider, günlük işleri yavaşlatmanın insanların yaptıkları işe daha fazla odaklanmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Snider’a göre sürekli acele etmek, kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını fark etmesini de zorlaştırabiliyor.

Akımın bir diğer önerisi ise her talebe evet demek yerine programı sadeleştirmek. Toplantılar, buluşmalar ve günlük görevler arasında kısa boşluklar bırakılması; bir sonraki işe yetişmeye çalışmak yerine mevcut ana odaklanmayı kolaylaştırabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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