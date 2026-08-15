Her Şeyi Bilerek Yavaş Yapma Akımı Başladı
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Günün her anını verimli kullanmaya çalışanlara karşı yeni bir akım doğdu. 'Slowmaxxing' olarak adlandırılan yaklaşımı benimseyenler yemek yemekten yürümeye kadar günlük işlerini bilerek daha yavaş yapıyor.
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Amaç hiçbir şey yapmamak değil
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Daha fazla iş yerine daha fazla farkındalık
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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