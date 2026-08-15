Her Şeyi Bilerek Yavaş Yapma Akımı Başladı

Yavaş farkındalık çalışmaları yürüten Alex Snider, günlük işleri yavaşlatmanın insanların yaptıkları işe daha fazla odaklanmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Snider’a göre sürekli acele etmek, kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını fark etmesini de zorlaştırabiliyor.

Akımın bir diğer önerisi ise her talebe evet demek yerine programı sadeleştirmek. Toplantılar, buluşmalar ve günlük görevler arasında kısa boşluklar bırakılması; bir sonraki işe yetişmeye çalışmak yerine mevcut ana odaklanmayı kolaylaştırabiliyor.