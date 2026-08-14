Kızlarının Adında Alfabenin 26 Harfine de Yer Verdiler

Ann Pepper, 19 Aralık 1882’de Liverpool’un West Derby bölgesinde dünyaya geldi. Çamaşırhane işçisi Arthur Pepper ile Sarah Jane Pepper, kızlarının adını belirlerken İngiliz alfabesindeki harflerden yararlandı.

Doğum belgesine çocuğun adı 'Ann Bertha Cecilia Diana Emily Fanny Gertrude Hypatia Inez Jane Kate Louisa Maud Nora Ophelia Quince Rebecca Starkey Teresa Ulysis Venus Winifred Xenophen Yetty Zeus Pepper' olarak kaydedildi.

Tam adındaki 25 ön adın her biri farklı bir harfle başlıyordu. Eksik görünen P harfini ise ailenin Pepper soyadı tamamlıyordu. Böylece ad ve soyadının baş harfleri, İngiliz alfabesindeki 26 harfin tamamını kapsıyordu.

Ann’in ailesi onu 2 Ocak 1883’te Liverpool’daki St. Peter Kilisesi’nde vaftiz ettirdi. Ancak kilise kaydına bütün isimleri yazılmadı ve çocuk yalnızca “Ann Starkie Pepper” adıyla kaydedildi.