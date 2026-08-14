Kızlarının Adında Alfabenin 26 Harfine de Yer Verdiler
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Tam adı doğum kaydında birkaç satır kapladı
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Yetişkinliğinde 25 ön adının çoğunu kullanmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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