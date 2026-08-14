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Yaşam
Kızlarının Adında Alfabenin 26 Harfine de Yer Verdiler

Kızlarının Adında Alfabenin 26 Harfine de Yer Verdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 18:10
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İngiltere’de incelenen 1882 tarihli bir doğum kaydı, sıra dışı bir isim tercihini ortaya çıkardı. Arthur ve Sarah Jane Pepper çifti, kızlarına alfabenin farklı harfleriyle başlayan 25 ön ad verdi. Pepper soyadı da hesaba katıldığında çocuğun tam adında A’dan Z’ye bütün harfler yer aldı.

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Tam adı doğum kaydında birkaç satır kapladı

Tam adı doğum kaydında birkaç satır kapladı

Ann Pepper, 19 Aralık 1882’de Liverpool’un West Derby bölgesinde dünyaya geldi. Çamaşırhane işçisi Arthur Pepper ile Sarah Jane Pepper, kızlarının adını belirlerken İngiliz alfabesindeki harflerden yararlandı.

Doğum belgesine çocuğun adı 'Ann Bertha Cecilia Diana Emily Fanny Gertrude Hypatia Inez Jane Kate Louisa Maud Nora Ophelia Quince Rebecca Starkey Teresa Ulysis Venus Winifred Xenophen Yetty Zeus Pepper' olarak kaydedildi.

Tam adındaki 25 ön adın her biri farklı bir harfle başlıyordu. Eksik görünen P harfini ise ailenin Pepper soyadı tamamlıyordu. Böylece ad ve soyadının baş harfleri, İngiliz alfabesindeki 26 harfin tamamını kapsıyordu.

Ann’in ailesi onu 2 Ocak 1883’te Liverpool’daki St. Peter Kilisesi’nde vaftiz ettirdi. Ancak kilise kaydına bütün isimleri yazılmadı ve çocuk yalnızca “Ann Starkie Pepper” adıyla kaydedildi.

Yetişkinliğinde 25 ön adının çoğunu kullanmadı

Yetişkinliğinde 25 ön adının çoğunu kullanmadı

Pepper ailesi daha sonra Londra’ya taşındı. Ann, 1891 nüfus sayımında adının farklı bir yazımı olan 'Anne Pepper' şeklinde yer aldı. Resmî belgeler, uzun doğum adının günlük yaşamında kullanılmadığını gösteriyor.

Annesini 1899’da, babasını ise 1908’de kaybeden Ann’in İngiltere’deki sonraki yıllarına ilişkin kayıtlar sınırlı kaldı. Yolcu listelerinde aynı yaşlardaki Nan Pepper isimli bir kadının 1906’da Liverpool’dan New York’a gittiği görülüyor.

ABD’deki kayıtlarda Ann, Anne ve Nan isimlerini kullandı. Arthur Wait ile evlendikten sonra da Starkey adını korudu ve Pepper soyadını oğluna aktardı. Böylece doğum belgesinde birkaç satır kaplayan isimlerinden yalnızca küçük bir bölümünü yetişkinlik hayatında kullanmayı sürdürdü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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