Seni Diğerlerinden Farklı Kılan Ne?

Herkesin bir “ayırt edici özelliği” vardır… Kimisi kalbiyle, kimisi aklıyla, kimisi enerjisiyle fark yaratır. Peki senin seni diğerlerinden ayıran en güçlü yönün ne? Bu test; kişiliğini, hayata bakışını ve ilişkilerdeki tavrını analiz ederek sana bunu söyleyecek.

Hazırsan başlayalım!