article/comments
article/share
Haberler
TV
Burak Özçivit'in Başrol Olduğu "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisinden İlk Tanıtım

Burak Özçivit'in Başrol Olduğu "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisinden İlk Tanıtım

burak özçivit yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 18:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Burak Özçivit'in başrol oyuncusu olduğu ATV'nin yeni Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer şimdiden heyecan yarattı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olmaya aday Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ilk tanıtım geldi. Burak Özçivit'in yer aldığı tanıtımla beraber dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden beklenen ilk tanıtım geldi.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden beklenen ilk tanıtım geldi.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve Adana'da çekilecek olan dizinin tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte çekimlerin başladığı da duyuruldu.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'i uzun soluklu Kuruluş Osman macerasının ardından yeni bir hikayeyle ekranlara taşıyacak. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında da Burak Özçivit ön plana çıktı.

Güneşin Doğduğu Yer'in güçlü oyuncu kadrosunda Burak Özçivit'in yanı sıra Sibel Taşçıoğlu, Beyza Gümülcine, Görkem Sevindik ve Devrim Yakut gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

İşte Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ilk tanıtım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın