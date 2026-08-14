Burak Özçivit'in Başrol Olduğu "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisinden İlk Tanıtım
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Burak Özçivit'in başrol oyuncusu olduğu ATV'nin yeni Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer şimdiden heyecan yarattı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olmaya aday Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ilk tanıtım geldi. Burak Özçivit'in yer aldığı tanıtımla beraber dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden beklenen ilk tanıtım geldi.
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İşte Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ilk tanıtım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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