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Galatasaray - Çorum FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Galatasaray - Çorum FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 18:37
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Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekibini RAMS Park’ta ağırlayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın kanalını, başlama saatini ve muhtemel 11’lerini araştırıyor.

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Galatasaray - Çorum FK Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray - Çorum FK Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray - Çorum FK maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonundaki ilk karşılaşması olan mücadelede son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Süper Lig’de sahasında oynadığı son 35 maçta mağlup olmayan Galatasaray, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Uğur Uçar’ın çalıştırdığı Arca Çorum FK ise ilk haftadaki zorlu deplasmandan puanla dönmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Çorum FK Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray - Çorum FK maçı 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak. Sezonun açılış karşılaşmasına İstanbul’daki RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Galatasaray - Çorum FK Maçı Nereden İzlenir?

Galatasaray - Çorum FK Maçı Nereden İzlenir?

Galatasaray - Çorum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın başlangıç düdüğü saat 21.30’da çalacak.

Galatasaray - Çorum FK Muhtemel 11'ler

Galatasaray - Çorum FK Muhtemel 11'ler

  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

  • Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Hüseyin, Thiam

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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