Behzat Ç. Yeni Sezon İptal mi Edildi? Erdal Beşikçioğlu Gelişmesi Sonrası Setten İlk Bilgiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erdal Beşikçioğlu hakkındaki gelişmenin ardından fenomen dizi Behzat Ç'nin akıbeti merak konusu olmuştu. Set emekçisi Yener Yalçın'ın aktardığına göre 8 haftalık çekimlerin 7 haftası tamamlandı ve Beşikçioğlu'nun yalnızca 2-3 günlük sahnesi kaldı. Peki Behzat Ç.'nin yeni sezonu yayınlanacak mı? TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın açıkladı.
KAYNAK: Yener Yalçın/ TikTok
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Behzat Ç. yeni sezon çekimleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yener Yalçın'ın Behzat Ç. açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın