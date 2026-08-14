Behzat Ç. Yeni Sezon İptal mi Edildi? Erdal Beşikçioğlu Gelişmesi Sonrası Setten İlk Bilgiler

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu hakkındaki gelişmenin ardından Behzat Ç.'nin çekimlerin akıbeti ve yeni sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. TikTok fenomeni set emekçisi Yener Yalçın yapım ekibinden edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı.

Sosyal medyada “Behzat Ç. yeni sezon gelecek mi?” ve “Behzat Ç. çekimleri iptal mi edildi?” soruları gündeme gelirken Yalçın'ın aktardığına göre yeni sezon için toplam 8 haftalık bir çekim takvimi hazırlanmıştı.

Yalçın, Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili gelişmenin çekimlerin büyük bölümü tamamlandıktan sonra yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“8 hafta çekim planlanmış. Behzat Ç. dizisi 7. haftanın sonunda Erdal Beşikçioğlu'nu almışlar. O yüzden de son haftanın çekimleri kalmış”

Yalçın'ın iddiasına göre çekimlerde yalnızca son hafta kalırken Erdal Beşikçioğlu'nun da yaklaşık 2-3 günlük sahnesinin çekilmesi planlanıyordu. Beşikçioğlu'nun bu çekimlere katılamayacak olması nedeniyle söz konusu sahnelerin iptal edildiğini ve ekibe paydos verildiğini öne sürdü.

Ancak bu gelişmenin Behzat Ç.'nin yeni sezonunun tamamen iptal edildiği anlamına gelmediğini belirten Yalçın, eldeki sahneler ve hikayede yapılacak düzenlemelerle sezonun yayınlanacağını ileri sürdü:

“O 2-3 günlük çekime katılamayacağı için doğal olarak o sahneleri iptal etmişler, ekibe paydos vermişler. Senaryoyla, hikayeyle onu bir şekilde bağlayıp Behzat Ç. dizisi yayınlanacakmış”

Yener Yalçın, Behzat Ç.'nin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği konusunda ise “Erdal Bey'in yarısında tutuklandığı o dizi yayınlanacak diye biliyorum. En son bana gelen bilgi” dedi.