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Behzat Ç. Yeni Sezon İptal mi Edildi? Erdal Beşikçioğlu Gelişmesi Sonrası Setten İlk Bilgiler

Behzat Ç. Yeni Sezon İptal mi Edildi? Erdal Beşikçioğlu Gelişmesi Sonrası Setten İlk Bilgiler

Behzat Ç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 19:12 Son Güncelleme: 14.08.2026 - 19:14
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Erdal Beşikçioğlu hakkındaki gelişmenin ardından fenomen dizi Behzat Ç'nin akıbeti merak konusu olmuştu. Set emekçisi Yener Yalçın'ın aktardığına göre 8 haftalık çekimlerin 7 haftası tamamlandı ve Beşikçioğlu'nun yalnızca 2-3 günlük sahnesi kaldı. Peki Behzat Ç.'nin yeni sezonu yayınlanacak mı? TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın/ TikTok

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Behzat Ç. yeni sezon çekimleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Behzat Ç. yeni sezon çekimleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu hakkındaki gelişmenin ardından Behzat Ç.'nin çekimlerin akıbeti ve yeni sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. TikTok fenomeni set emekçisi Yener Yalçın yapım ekibinden edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı.

Sosyal medyada “Behzat Ç. yeni sezon gelecek mi?” ve “Behzat Ç. çekimleri iptal mi edildi?” soruları gündeme gelirken Yalçın'ın aktardığına göre yeni sezon için toplam 8 haftalık bir çekim takvimi hazırlanmıştı.

Yalçın, Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili gelişmenin çekimlerin büyük bölümü tamamlandıktan sonra yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“8 hafta çekim planlanmış. Behzat Ç. dizisi 7. haftanın sonunda Erdal Beşikçioğlu'nu almışlar. O yüzden de son haftanın çekimleri kalmış”

Yalçın'ın iddiasına göre çekimlerde yalnızca son hafta kalırken Erdal Beşikçioğlu'nun da yaklaşık 2-3 günlük sahnesinin çekilmesi planlanıyordu. Beşikçioğlu'nun bu çekimlere katılamayacak olması nedeniyle söz konusu sahnelerin iptal edildiğini ve ekibe paydos verildiğini öne sürdü.

Ancak bu gelişmenin Behzat Ç.'nin yeni sezonunun tamamen iptal edildiği anlamına gelmediğini belirten Yalçın, eldeki sahneler ve hikayede yapılacak düzenlemelerle sezonun yayınlanacağını ileri sürdü:

“O 2-3 günlük çekime katılamayacağı için doğal olarak o sahneleri iptal etmişler, ekibe paydos vermişler. Senaryoyla, hikayeyle onu bir şekilde bağlayıp Behzat Ç. dizisi yayınlanacakmış”

Yener Yalçın, Behzat Ç.'nin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği konusunda ise “Erdal Bey'in yarısında tutuklandığı o dizi yayınlanacak diye biliyorum. En son bana gelen bilgi” dedi.

Yener Yalçın'ın Behzat Ç. açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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