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Ölen Sahibinin Dönmesini 2 Hafta Boyunca Kapıda Bekledi

Ölen Sahibinin Dönmesini 2 Hafta Boyunca Kapıda Bekledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 19:34
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Brezilya’nın Goiânia kentinde sahibine eşlik ederek acil bakım merkezine gelen bir köpek, yaşlı adamın ölümünün ardından binanın girişinden ayrılmadı. Çalışanlarla hastaların “Dipirona” adını verdiği köpek, yaklaşık iki haftalık bekleyişin ardından yeni bir aileye kavuştu.

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Ambulansla getirilen sahibinin peşinden geldi

Ambulansla getirilen sahibinin peşinden geldi

Dipirona’nın eski sahibi, sokakta yaşayan yaşlı bir adamdı. Rahatsızlanan adam ambulansla Jardim América Acil Bakım Birimine götürülürken köpeği de aracın peşinden gelerek sağlık merkezine ulaştı.

Yaşlı adam, merkeze getirildikten sonra hayatını kaybetti. Yanında herhangi bir aile üyesi bulunmadığı, ona eşlik eden tek canlının köpeği olduğu aktarıldı. Köpek ise sahibinin dönmeyeceğini bilmeden binanın girişinde kalmayı sürdürdü.

Yaklaşık iki hafta boyunca gündüzleri ve geceleri sağlık merkezinin çevresinde görülen köpeğe çalışanlar, hastalar ve ziyaretçiler sahip çıktı. Hayvan için su ve yiyecek getirildi, bir torba mama bırakıldı.

Gerçek adı bilinmediği için sağlık merkezindekiler ona Brezilya’da yaygın biçimde kullanılan bir ağrı kesiciden hareketle “Dipirona” adını verdi. Çalışanlar köpeğin son derece uysal ve insanlara karşı sevecen olduğunu anlattı.

Haberini okuyan aile aynı gün onu almaya gitti

Haberini okuyan aile aynı gün onu almaya gitti

Dipirona’nın hikayesi yerel basında yayımlandıktan sonra çok sayıda kişi köpeği sahiplenmek istedi. Haberi okuyan 38 yaşındaki Tânia Vieira de Mello, eşini arayarak sağlık merkezine gitmesini ve köpeği eve getirmesini istedi.

Dipirona, 22 Temmuz 2026’da yeni ailesinin yanına taşındı. İlk saatlerde evi çekingen biçimde inceleyen köpeğin kısa sürede ortama alıştığı ve ailenin iki çocuğuyla yakınlık kurduğu belirtildi.

Evde on yıldır yaşayan Sofia isimli başka bir köpek de bulunuyordu. Tânia, iki hayvanın zaman zaman birbirini kıskandığını ancak birlikte yaşamaya alışmaya başladığını söyledi. Dipirona’nın yaşının iki ile üç arasında olduğu tahmin edildi.

Aile, köpeğin eski adını bulmaya çalışsa da farklı isimlere tepki vermediğini gördü. Bunun üzerine sağlık merkezi çalışanlarının verdiği Dipirona adını korumaya karar verdi. Köpek artık “Dipi” şeklindeki kısa adına da karşılık veriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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