Ölen Sahibinin Dönmesini 2 Hafta Boyunca Kapıda Bekledi

Dipirona’nın eski sahibi, sokakta yaşayan yaşlı bir adamdı. Rahatsızlanan adam ambulansla Jardim América Acil Bakım Birimine götürülürken köpeği de aracın peşinden gelerek sağlık merkezine ulaştı.

Yaşlı adam, merkeze getirildikten sonra hayatını kaybetti. Yanında herhangi bir aile üyesi bulunmadığı, ona eşlik eden tek canlının köpeği olduğu aktarıldı. Köpek ise sahibinin dönmeyeceğini bilmeden binanın girişinde kalmayı sürdürdü.

Yaklaşık iki hafta boyunca gündüzleri ve geceleri sağlık merkezinin çevresinde görülen köpeğe çalışanlar, hastalar ve ziyaretçiler sahip çıktı. Hayvan için su ve yiyecek getirildi, bir torba mama bırakıldı.

Gerçek adı bilinmediği için sağlık merkezindekiler ona Brezilya’da yaygın biçimde kullanılan bir ağrı kesiciden hareketle “Dipirona” adını verdi. Çalışanlar köpeğin son derece uysal ve insanlara karşı sevecen olduğunu anlattı.