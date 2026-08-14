Psikologlara Göre Yaşından Daha Genç Gösteren İnsanların Ortak Alışkanlıkları

Merak duygusunu kaybetmemek, zihinsel canlılığı korumanın önemli yollarından biri olarak görülüyor. Psikolog Karyn Hall da yeni şeyler öğrenmenin kişiyi aktif ve ilgili tuttuğuna dikkat çekiyor.

Burada önemli olan yeni bir konuda uzmanlaşmak değil, zihni farklı deneyimlerle meşgul etmek. Yeni bir enstrüman denemek, farklı oyunlar öğrenmek, teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip etmek veya yeni müzikler keşfetmek bile günlük rutinin dışına çıkmayı sağlayabiliyor. Böylece kişi hem merakını koruyor hem de hayata karşı daha dinamik bir tutum geliştiriyor.