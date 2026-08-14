Psikologlara Göre Yaşından Daha Genç Gösteren İnsanların Ortak Alışkanlıkları
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Kaynak: https://www.health.harvard.edu/health...
Yaşını olduğundan küçük göstermek için pahalı estetik işlemlerine başvurmak şart değil. Psikologlara göre zihinsel olarak aktif kalan, duygularını bastırmayan ve hayattan keyif almaya devam eden insanların bazı ortak alışkanlıkları bulunuyor. İşte çevresinden sık sık 'Yaşından çok daha genç gösteriyorsun' yorumu alan kişilerin dikkat çeken davranışları...
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Genç ve dinamik görünmek için pahalı estetik işlemlere ya da yüksek bütçeli kozmetik ürünlerine başvurmak şart değil.
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Sürekli Yeni Şeyler Öğreniyorlar
Yaş aldıkça daha kontrollü olmak gerektiği düşünülse de duyguları sürekli bastırmak psikolojik açıdan sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir.
İş, aile ve günlük sorumluluklar arttıkça kişisel zevklere ayrılan zaman genellikle azalıyor.
Yaşından genç görünen insanların bir diğer ortak özelliği ise sosyal çevrelerini kendi yaş gruplarıyla sınırlamamaları.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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