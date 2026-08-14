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Yaşam
Psikologlara Göre Yaşından Daha Genç Gösteren İnsanların Ortak Alışkanlıkları

Psikologlara Göre Yaşından Daha Genç Gösteren İnsanların Ortak Alışkanlıkları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 09:16
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Yaşını olduğundan küçük göstermek için pahalı estetik işlemlerine başvurmak şart değil. Psikologlara göre zihinsel olarak aktif kalan, duygularını bastırmayan ve hayattan keyif almaya devam eden insanların bazı ortak alışkanlıkları bulunuyor. İşte çevresinden sık sık 'Yaşından çok daha genç gösteriyorsun' yorumu alan kişilerin dikkat çeken davranışları...

Kaynak: https://www.health.harvard.edu/health...
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Genç ve dinamik görünmek için pahalı estetik işlemlere ya da yüksek bütçeli kozmetik ürünlerine başvurmak şart değil.

Genç ve dinamik görünmek için pahalı estetik işlemlere ya da yüksek bütçeli kozmetik ürünlerine başvurmak şart değil.

Psikologlara göre zihinsel olarak aktif, duygularını sağlıklı biçimde yaşayan ve hayattan keyif almaya devam eden insanların bazı ortak alışkanlıkları bulunuyor. Bu davranışlar yalnızca ruh halini değil, kişinin dışarıdan verdiği enerjiyi ve genel yaşam biçimini de etkileyebiliyor.

Sürekli Yeni Şeyler Öğreniyorlar

Sürekli Yeni Şeyler Öğreniyorlar

Merak duygusunu kaybetmemek, zihinsel canlılığı korumanın önemli yollarından biri olarak görülüyor. Psikolog Karyn Hall da yeni şeyler öğrenmenin kişiyi aktif ve ilgili tuttuğuna dikkat çekiyor.

Burada önemli olan yeni bir konuda uzmanlaşmak değil, zihni farklı deneyimlerle meşgul etmek. Yeni bir enstrüman denemek, farklı oyunlar öğrenmek, teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip etmek veya yeni müzikler keşfetmek bile günlük rutinin dışına çıkmayı sağlayabiliyor. Böylece kişi hem merakını koruyor hem de hayata karşı daha dinamik bir tutum geliştiriyor.

Yaş aldıkça daha kontrollü olmak gerektiği düşünülse de duyguları sürekli bastırmak psikolojik açıdan sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir.

Yaş aldıkça daha kontrollü olmak gerektiği düşünülse de duyguları sürekli bastırmak psikolojik açıdan sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir.

Yaşından genç görünen kişiler ise mutluluk, heyecan, üzüntü veya şaşkınlık gibi duygularını doğal biçimde ifade etmekten çekinmiyor.

Duyguların sürekli kontrol altında tutulması kişinin kendisini daha gergin hissetmesine neden olabilir. Buna karşılık hislerini uygun şekilde ifade edebilen kişiler daha rahat, samimi ve enerjik bir izlenim bırakabiliyor. Bu doğal tavır da kişinin dışarıdan daha genç algılanmasına katkıda bulunabiliyor.

İş, aile ve günlük sorumluluklar arttıkça kişisel zevklere ayrılan zaman genellikle azalıyor.

İş, aile ve günlük sorumluluklar arttıkça kişisel zevklere ayrılan zaman genellikle azalıyor.

Ancak psikologların dikkat çektiği alışkanlıklardan biri, kişinin yalnızca kendisi için yaptığı aktivitelere hayatında yer açması.

Resim yapmak, örgü örmek, kitap okumak, müzikle ilgilenmek veya bulmaca çözmek gibi hobiler kişinin günlük stresinden uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Üstelik bu aktivitelerin başkalarını etkilemek için değil, yalnızca keyif almak amacıyla yapılması önem taşıyor. Kendine zaman ayırmak, hayatın yalnızca sorumluluklardan oluşmadığını hatırlatıyor.

Yaşından genç görünen insanların bir diğer ortak özelliği ise sosyal çevrelerini kendi yaş gruplarıyla sınırlamamaları.

Farklı kuşakların düşüncelerine, ilgi alanlarına ve yaşam biçimlerine karşı meraklı olmaları, dünyaya daha açık bir bakış geliştirmelerini sağlayabiliyor.

Bu kişiler geçmişe sürekli özlem duymak veya 'Bizim zamanımızda her şey daha iyiydi' yaklaşımına sığınmak yerine değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Yeni fikirleri, teknolojileri ve farklı yaşam tarzlarını anlamaya açık olmaları da zihinsel esnekliklerini korumalarına yardımcı oluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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