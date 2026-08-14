Meteoroloji'den 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: İstanbul ve Birçok İlde Sağanak Yağış ile Fırtına Olacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'yi günlerdir bunaltan sıcak havalar yerini Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı kodlu uyarı yaparken, sıcaklıkların 5 derece kadar düşeceği ve birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış ile fırtınanın etkili olacağı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklar, Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan serin hava dalgasıyla birlikte yerini ferahlamaya bırakıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın