Meteoroloji'den 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: İstanbul ve Birçok İlde Sağanak Yağış ile Fırtına Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan en güncel günlük hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar bugünden itibaren ciddi şekilde hız kesiyor. Gelişen ani hava değişimleri nedeniyle yetkililer Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize illeri için sarı kodlu resmi uyarı yayımladı.

Bugüne kadar 30 derecenin çok üzerinde hissedilen sıcaklıkların, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ile 5 derece arasında azalarak 25-28 derece seviyelerine kadar inmesi öngörülüyor. Bu serinlemeyle beraber Türkiye'nin büyük bir bölümünü parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekliyor. Başta İstanbul, Kocaeli ve Yalova olmak üzere Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun pek çok noktasında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Söz konusu yağışlı havanın hafta sonu boyunca da yerel geçişler halinde devam edeceği belirtiliyor.

Yağışların şiddeti zaman zaman bölgesel olarak risk yaratabilecek seviyelere ulaşacak. Sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevresinde oldukça yoğunlaşması beklenen yağmurun; öğleden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Serinlik ve yağmura fırtına da eşlik edecek. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkarak kısa süreli şiddetli fırtınalara neden olabileceği bildirildi.