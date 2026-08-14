article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji'den 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: İstanbul ve Birçok İlde Sağanak Yağış ile Fırtına Olacak

Meteoroloji'den 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: İstanbul ve Birçok İlde Sağanak Yağış ile Fırtına Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 09:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'yi günlerdir bunaltan sıcak havalar yerini Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı kodlu uyarı yaparken, sıcaklıkların 5 derece kadar düşeceği ve birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış ile fırtınanın etkili olacağı açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklar, Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan serin hava dalgasıyla birlikte yerini ferahlamaya bırakıyor.

Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklar, Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan serin hava dalgasıyla birlikte yerini ferahlamaya bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan en güncel günlük hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar bugünden itibaren ciddi şekilde hız kesiyor. Gelişen ani hava değişimleri nedeniyle yetkililer Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize illeri için sarı kodlu resmi uyarı yayımladı.

Bugüne kadar 30 derecenin çok üzerinde hissedilen sıcaklıkların, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ile 5 derece arasında azalarak 25-28 derece seviyelerine kadar inmesi öngörülüyor. Bu serinlemeyle beraber Türkiye'nin büyük bir bölümünü parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekliyor. Başta İstanbul, Kocaeli ve Yalova olmak üzere Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun pek çok noktasında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Söz konusu yağışlı havanın hafta sonu boyunca da yerel geçişler halinde devam edeceği belirtiliyor.

Yağışların şiddeti zaman zaman bölgesel olarak risk yaratabilecek seviyelere ulaşacak. Sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevresinde oldukça yoğunlaşması beklenen yağmurun; öğleden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Serinlik ve yağmura fırtına da eşlik edecek. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkarak kısa süreli şiddetli fırtınalara neden olabileceği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın