Öğrenci Evinde Yaşanan Felaketler: Bunları Yaşamayan Yoktur!

Tam da her şeyin yolunda gittiği bir anda, çamaşır makinesinin ya da buzdolabının bozulmasıyla birlikte evde büyük bir kriz patlak verir. Yerde dağ gibi biriken kirli çamaşırlar ve panik içinde temiz kıyafet arayışı... Buzdolabında zaten az kalan yemeklerin çöpe gitmesi ise sanıyoruz en büyük stres.

Açlık: Buzdolabında Sadece Ketçap Kalır

Ayın başında dolu olan buzdolabında ayın sonuna doğru sadece ketçap, yarım limon ve ne zamandır orada olduğu bilinmeyen bir yoğurt vardır. Ama hiç merak etmeyin o evden akşam yemeği bir şekilde çıkar!

Evde Yemek Yapmaya Çalışırken Tüp Biter

Bazen de dolap doludur ama yemek pişirmek imkansızdır! Mesela tüm malzemeler hazırlanmıştır. Tencere ocaktadır. Tam yemek olacakken... Bir de bakarsın tüp bitmiştir. Haydi akşam yine dışarıdan yemek söyleyelim!