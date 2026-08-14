Öğrenci Evinde Yaşanan Felaketler: Bunları Yaşamayan Yoktur!
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Öğrenci evi, insanın “Ben artık kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum” diyerek çıktığı ama birkaç hafta sonra annemin evinde neden bu kadar rahatmışım diye düşünmeye başladığı yerdir. Çünkü burada her gün yeni bir macera, her maceranın sonunda da “Bunu kim yaptı?” sorusu vardır.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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