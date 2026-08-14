Ofisine Giren Kadın Adeta Neye Uğradığını Şaşırdı: "Ben Onların Anneleriyim..."

İlk başta endişelenen Rothney, zamanla dev yuvanın ve koloninin çıkardığı uğultunun ofisinin doğal bir parçasına dönüştüğünü söylüyor.

Rothney, Norfolk Wildlife Trust bünyesindeki Trinity Broads doğa rezervinde çalışıyor. Ofis olarak kullandığı dönüştürülmüş bir konteynerin kapısındaki paslanmış bir boşluktan içeri giren yaban arılarını ilk fark ettiğinde aklına gelen ilk şey, koloniyi ortadan kaldırmak olmuş. Ancak kısa süre sonra neden bunu yapması gerektiğini sorgulamaya başlamış.

Aradan yaklaşık iki ay geçtiğinde ise yaban arıları artık ofisinin istenmeyen misafirleri değil, adeta çalışma arkadaşları haline gelmiş. Kitaplığın tamamını kaplayan yuva bir metreden daha fazla büyümüş ve klasörlerin bulunduğu rafların büyük bölümünü sararak ofisin dikkat çekici bir parçasına dönüşmüş.