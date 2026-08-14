Ofisine Giren Kadın Adeta Neye Uğradığını Şaşırdı: "Ben Onların Anneleriyim..."
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Doğa rezervinde yönetici olarak çalışan Eilish Rothney, ofisine giren yaban arılarını ilk fark ettiğinde koloniden kurtulmayı düşündü. Ancak zamanla ofisini kaplayan dev yuvaya alışan Rothney, binlerce yaban arısıyla aynı ortamı paylaşmaya başladı. Hatta bu sıra dışı misafirlerine karşı zamanla “annelik” hissi geliştirdiğini söylüyor.
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Norfolk’ta bir doğa rezervinin yöneticisi olan Eilish Rothney, ofisinin içine yerleşen binlerce yaban arısını kovmak yerine onlarla yaşamayı seçti.
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Rothney, koloniyi rahatsız etmemek için ofisinin penceresini açarak yaban arılarının rahatça girip çıkabileceği bir güzergah oluşturdu.
Doğaya yaklaşımının üniversitedeki ekoloji eğitimi sırasında şekillendiğini anlatan Rothney, canlılar arasındaki karmaşık ilişkileri anlamanın kendisinde doğaya karşı farklı bir bakış açısı oluşturduğunu söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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