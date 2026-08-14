article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ofisine Giren Kadın Adeta Neye Uğradığını Şaşırdı: "Ben Onların Anneleriyim..."

Ofisine Giren Kadın Adeta Neye Uğradığını Şaşırdı: "Ben Onların Anneleriyim..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 08:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Doğa rezervinde yönetici olarak çalışan Eilish Rothney, ofisine giren yaban arılarını ilk fark ettiğinde koloniden kurtulmayı düşündü. Ancak zamanla ofisini kaplayan dev yuvaya alışan Rothney, binlerce yaban arısıyla aynı ortamı paylaşmaya başladı. Hatta bu sıra dışı misafirlerine karşı zamanla “annelik” hissi geliştirdiğini söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Norfolk’ta bir doğa rezervinin yöneticisi olan Eilish Rothney, ofisinin içine yerleşen binlerce yaban arısını kovmak yerine onlarla yaşamayı seçti.

Norfolk’ta bir doğa rezervinin yöneticisi olan Eilish Rothney, ofisinin içine yerleşen binlerce yaban arısını kovmak yerine onlarla yaşamayı seçti.

İlk başta endişelenen Rothney, zamanla dev yuvanın ve koloninin çıkardığı uğultunun ofisinin doğal bir parçasına dönüştüğünü söylüyor.

Rothney, Norfolk Wildlife Trust bünyesindeki Trinity Broads doğa rezervinde çalışıyor. Ofis olarak kullandığı dönüştürülmüş bir konteynerin kapısındaki paslanmış bir boşluktan içeri giren yaban arılarını ilk fark ettiğinde aklına gelen ilk şey, koloniyi ortadan kaldırmak olmuş. Ancak kısa süre sonra neden bunu yapması gerektiğini sorgulamaya başlamış.

Aradan yaklaşık iki ay geçtiğinde ise yaban arıları artık ofisinin istenmeyen misafirleri değil, adeta çalışma arkadaşları haline gelmiş. Kitaplığın tamamını kaplayan yuva bir metreden daha fazla büyümüş ve klasörlerin bulunduğu rafların büyük bölümünü sararak ofisin dikkat çekici bir parçasına dönüşmüş.

Rothney, koloniyi rahatsız etmemek için ofisinin penceresini açarak yaban arılarının rahatça girip çıkabileceği bir güzergah oluşturdu.

Rothney, koloniyi rahatsız etmemek için ofisinin penceresini açarak yaban arılarının rahatça girip çıkabileceği bir güzergah oluşturdu.

Gün içinde yuvanın yanından sakin bir şekilde geçerken artık kendisini tehdit altında hissetmediğini belirtiyor.

Binlerce yaban arısının kanat çırpmasıyla ortaya çıkan düşük frekanslı uğultunun, koloninin kendisini serin tutma çabasından kaynaklandığını düşünüyor. Ona göre bu ses, koloninin adeta tek bir canlı organizma gibi hareket ettiğini gösteriyor.

Rothney, yaban arılarından biri tarafından sokulmaktan da özellikle endişe duymuyor. Ona göre insanlar, böcekleri yalnızca rahatsız edici veya tehlikeli canlılar olarak görmek yerine onların ekosistemdeki rolünü anlamaya çalışmalı.

Doğaya yaklaşımının üniversitedeki ekoloji eğitimi sırasında şekillendiğini anlatan Rothney, canlılar arasındaki karmaşık ilişkileri anlamanın kendisinde doğaya karşı farklı bir bakış açısı oluşturduğunu söylüyor.

Doğaya yaklaşımının üniversitedeki ekoloji eğitimi sırasında şekillendiğini anlatan Rothney, canlılar arasındaki karmaşık ilişkileri anlamanın kendisinde doğaya karşı farklı bir bakış açısı oluşturduğunu söylüyor.

Özellikle “haşere” olarak nitelendirilen canlıların yalnızca insanların işini kolaylaştırmak amacıyla öldürülmesinden rahatsız olduğunu belirtiyor. Yaban arılarının yaz aylarında piknik masalarının çevresinde dolaşmasının da çoğu zaman yanlış anlaşıldığını düşünüyor.

Yaz sonuna doğru yaban arısı larvalarının yetişkin işçilere sunduğu şekerli salgının azalması nedeniyle yetişkinlerin yiyecek arayışının arttığını ifade ediyor. Bu nedenle insanların özellikle ağustos ayında yiyecek ve içeceklerinin çevresinde daha fazla yaban arısı görmesinin arkasında farklı bir neden bulunduğunu söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın