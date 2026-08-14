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Güvenlik Endişesi Ayrılık Kararı Getirdi İddiası: Galatasaraylı Torreira Türkiye Defterini Kapatıyor mu?

Güvenlik Endişesi Ayrılık Kararı Getirdi İddiası: Galatasaraylı Torreira Türkiye Defterini Kapatıyor mu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 08:16 Son Güncelleme: 14.08.2026 - 08:17
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın geçtiğimiz aylarda İstanbul'da uğradığı saldırının failinin tahliye edilmesi ve ardından gelen yeni tehditler sebebiyle güvenlik endişesi yaşayarak menajerine Türkiye'den ayrılmak istediğini bildirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, İstanbul'da peşini bırakmayan güvenlik sorunları nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, İstanbul'da peşini bırakmayan güvenlik sorunları nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı.

Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli’nin iddiasına göre tecrübeli futbolcu, Türkiye'deki kariyerini noktalamak istediğini menajeri Pablo Bentancur’a iletti. Uruguaylı oyuncuyu bu radikal karara sürükleyen süreç, 12 Mayıs tarihinde İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde maruz kaldığı fiziksel saldırıyla başladı. Olayın ardından yakalanıp cezaevine gönderilen saldırganın geçtiğimiz çarşamba günü serbest kalması ise endişeleri yeniden tırmandırdı.

Sebas Giovanelli, cezaevinden çıkan şahsın Torreira’nın şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediği ve yarım kalan işini bitireceğine dair açık tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Can güvenliğinden ciddi şekilde endişe duyan yıldız futbolcunun İstanbul'da kalmaya sıcak bakmadığı ve kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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