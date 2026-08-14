Güvenlik Endişesi Ayrılık Kararı Getirdi İddiası: Galatasaraylı Torreira Türkiye Defterini Kapatıyor mu?
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın geçtiğimiz aylarda İstanbul'da uğradığı saldırının failinin tahliye edilmesi ve ardından gelen yeni tehditler sebebiyle güvenlik endişesi yaşayarak menajerine Türkiye'den ayrılmak istediğini bildirdiği iddia edildi.
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Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, İstanbul'da peşini bırakmayan güvenlik sorunları nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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