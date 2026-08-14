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Instagram'dan 10 Yıl Sonra Gelen Sürpriz Karar: Efsane Logo Değişti!

Instagram'dan 10 Yıl Sonra Gelen Sürpriz Karar: Efsane Logo Değişti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 07:24
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, tam 10 yıldır ekranlarımızı süsleyen ikonik el yazısı logosuna veda etti. Yarı basılı, yarı el yazısı formatında tasarlanan bu yeni ve modern kimlik, platformun sadelik vizyonunu yepyeni bir çizgiye taşıyor.

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Milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşım devi Instagram, görsel kimliğinde büyük bir yeniliğe imza atarak yıllardır benimsediği klasik logosunu güncelledi.

Milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşım devi Instagram, görsel kimliğinde büyük bir yeniliğe imza atarak yıllardır benimsediği klasik logosunu güncelledi.

Tam on yıl boyunca uygulamanın tepe noktasında görmeye alıştığımız o meşhur, tamamen kıvrımlı el yazısından oluşan tasarım artık yerini çok daha farklı bir yapıya bıraktı. Yeni marka yüzü, kullanıcıların karşısına hem el yazısının alıştığımız zarafetini hem de düz baskı harflerin netliğini harmanlayan melez bir formatla çıkıyor.

Bu köklü değişimin arkasındaki isim olan platformun bir numaralı yöneticisi Adam Mosseri, yeni tasarımın resmi duyurusunu yaparken kararın ardındaki nedenleri de paylaştı. Mosseri, uygulamanın en üst kısmında yer alan bu imzanın on koca yıldır hiçbir değişime uğramadığını hatırlatarak, artık görsel bir tazelenme vaktinin geldiğini belirtti. Yöneticiye göre bu adım, sadece bir şekil değişikliği değil; aynı zamanda platformu ilk günden beri özel kılan temel sadelik ruhuna geri dönüş anlamı taşıyor.

Yeni logonun felsefesine detaylıca değinen Mosseri, ortaya çıkan işin orijinal tasarıma büyük bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu vurguladı. Karmaşadan uzak, göz yormayan ve dünün o tanıdık ince işçiliğini günümüzün modern beklentileriyle buluşturan bu yenilik, dikkatleri yormayacak şekilde tasarlandı. Artık kullanıcılar akışlarında gezinirken, geçmişin sıcaklığını koruyan ancak çok daha net, sade ve çağdaş bir Instagram yazısıyla karşılaşacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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