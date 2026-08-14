Instagram'dan 10 Yıl Sonra Gelen Sürpriz Karar: Efsane Logo Değişti!

Tam on yıl boyunca uygulamanın tepe noktasında görmeye alıştığımız o meşhur, tamamen kıvrımlı el yazısından oluşan tasarım artık yerini çok daha farklı bir yapıya bıraktı. Yeni marka yüzü, kullanıcıların karşısına hem el yazısının alıştığımız zarafetini hem de düz baskı harflerin netliğini harmanlayan melez bir formatla çıkıyor.

Bu köklü değişimin arkasındaki isim olan platformun bir numaralı yöneticisi Adam Mosseri, yeni tasarımın resmi duyurusunu yaparken kararın ardındaki nedenleri de paylaştı. Mosseri, uygulamanın en üst kısmında yer alan bu imzanın on koca yıldır hiçbir değişime uğramadığını hatırlatarak, artık görsel bir tazelenme vaktinin geldiğini belirtti. Yöneticiye göre bu adım, sadece bir şekil değişikliği değil; aynı zamanda platformu ilk günden beri özel kılan temel sadelik ruhuna geri dönüş anlamı taşıyor.

Yeni logonun felsefesine detaylıca değinen Mosseri, ortaya çıkan işin orijinal tasarıma büyük bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu vurguladı. Karmaşadan uzak, göz yormayan ve dünün o tanıdık ince işçiliğini günümüzün modern beklentileriyle buluşturan bu yenilik, dikkatleri yormayacak şekilde tasarlandı. Artık kullanıcılar akışlarında gezinirken, geçmişin sıcaklığını koruyan ancak çok daha net, sade ve çağdaş bir Instagram yazısıyla karşılaşacak.