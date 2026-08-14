Instagram'dan 10 Yıl Sonra Gelen Sürpriz Karar: Efsane Logo Değişti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, tam 10 yıldır ekranlarımızı süsleyen ikonik el yazısı logosuna veda etti. Yarı basılı, yarı el yazısı formatında tasarlanan bu yeni ve modern kimlik, platformun sadelik vizyonunu yepyeni bir çizgiye taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşım devi Instagram, görsel kimliğinde büyük bir yeniliğe imza atarak yıllardır benimsediği klasik logosunu güncelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın