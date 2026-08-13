İmaj Değişikliğine Gitti: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Saçları Alay Konusu Oldu!
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Cristiano Ronaldo cephesinde değişim üstüne değişim yaşanıyor! Georgina Rodriguez'le yıllara yayılan ilişkisini nikah masasına taşıyan dünyaca ünlü futbolcu, bu kez imajını yenileyerek karşımıza çıktı. Saçlarını kısaltıp kızıla çalan bir tona boyatan Ronaldo'nun yeni hali sosyal medyanın diline düşünce kına esprilerinden Şafak Sezer benzetmelerine yorumlar gecikmedi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Futbol dünyasında “efsane” kelimesinin karşılığını aradığımızda Cristiano Ronaldo'yu listeye eklememek mümkün dahi değil.
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz günlerde nihayet nikah masasına oturdu.
Nikah tamam, yeni sezon kapıdayken Cristiano Ronaldo da belli ki “Madem yeni bir dönem, imajı da yenileyelim” dedi...
Gelin, kimler yeni imajına neler demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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