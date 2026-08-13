İmaj Değişikliğine Gitti: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Saçları Alay Konusu Oldu!

Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Cristiano Ronaldo, Manchester United'da dünya yıldızına dönüşmüş, Real Madrid yıllarında ise futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmıştı. Juventus ve yeniden Manchester United maceralarının ardından 2023'te Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Portekizli yıldız, bugün 41 yaşında olmasına rağmen Al Nassr formasıyla profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Beş Ballon d'Or'u, sayısız kupası ve kırdığı gol rekorlarıyla Ronaldo'nun özgeçmişini buraya tek tek dökmeye kalksak konu saçtan futbola kayar, o yüzden özetleyelim: Kendisi yıllardır futbol tarihinin en büyükleri arasında.

Üstelik Ronaldo, kariyerinin son dönemine yaklaşmasına rağmen futbolu bırakmaya pek niyetli görünmüyor. 2026 Dünya Kupası'nda da Portekiz formasıyla mücadele eden yıldız futbolcu, turnuvanın ardından yeniden Al Nassr'a dönmüş ve 2026-27 sezonu için hazırlıklara başlamıştı.

Fakat kendisini bu hafta yalnızca futboluyla konuşmuyoruz. Önce yıllardır beklenen bir gelişmeyle özel hayatında yepyeni bir sayfa açtı, hemen ardından da görüntüsünde yaptığı değişiklikle sosyal medyanın diline düştü!