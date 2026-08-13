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İmaj Değişikliğine Gitti: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Saçları Alay Konusu Oldu!

İmaj Değişikliğine Gitti: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Saçları Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2026 - 22:10
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Cristiano Ronaldo cephesinde değişim üstüne değişim yaşanıyor! Georgina Rodriguez'le yıllara yayılan ilişkisini nikah masasına taşıyan dünyaca ünlü futbolcu, bu kez imajını yenileyerek karşımıza çıktı. Saçlarını kısaltıp kızıla çalan bir tona boyatan Ronaldo'nun yeni hali sosyal medyanın diline düşünce kına esprilerinden Şafak Sezer benzetmelerine yorumlar gecikmedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Futbol dünyasında “efsane” kelimesinin karşılığını aradığımızda Cristiano Ronaldo'yu listeye eklememek mümkün dahi değil.

Futbol dünyasında “efsane” kelimesinin karşılığını aradığımızda Cristiano Ronaldo'yu listeye eklememek mümkün dahi değil.

Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Cristiano Ronaldo, Manchester United'da dünya yıldızına dönüşmüş, Real Madrid yıllarında ise futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmıştı. Juventus ve yeniden Manchester United maceralarının ardından 2023'te Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Portekizli yıldız, bugün 41 yaşında olmasına rağmen Al Nassr formasıyla profesyonel kariyerini sürdürüyor. 

Beş Ballon d'Or'u, sayısız kupası ve kırdığı gol rekorlarıyla Ronaldo'nun özgeçmişini buraya tek tek dökmeye kalksak konu saçtan futbola kayar, o yüzden özetleyelim: Kendisi yıllardır futbol tarihinin en büyükleri arasında. 

Üstelik Ronaldo, kariyerinin son dönemine yaklaşmasına rağmen futbolu bırakmaya pek niyetli görünmüyor. 2026 Dünya Kupası'nda da Portekiz formasıyla mücadele eden yıldız futbolcu, turnuvanın ardından yeniden Al Nassr'a dönmüş ve 2026-27 sezonu için hazırlıklara başlamıştı.

Fakat kendisini bu hafta yalnızca futboluyla konuşmuyoruz. Önce yıllardır beklenen bir gelişmeyle özel hayatında yepyeni bir sayfa açtı, hemen ardından da görüntüsünde yaptığı değişiklikle sosyal medyanın diline düştü!

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz günlerde nihayet nikah masasına oturdu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz günlerde nihayet nikah masasına oturdu.

Ronaldo ve Georgina'nın hikayesi 2016'da Madrid'de başlamıştı. O dönem Gucci mağazasında çalışan Georgina Rodriguez ile Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yolları kesişmiş, ikili kısa süre içerisinde aşk yaşamaya başlamıştı. Ocak 2017'de FIFA'nın ödül törenine birlikte katılarak ilişkilerini dünyanın karşısında resmileştirmişlerdi. 

Aradan geçen yaklaşık 10 yılda beraber kocaman bir aile kuran çiftin nikahı ise uzun zamandır bekleniyordu. Beklenen yüzük Ağustos 2025'te gelmiş, Georgina devasa pırlanta yüzüğünü göstererek Ronaldo'nun evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Tam bir yıl sonra, 11 Ağustos 2026'da, bu kez nikah geldi!

Fakat Ronaldo ve Georgina'dan gösterişli, yüzlerce davetlinin katıldığı dev bir düğün bekleyenler küçük bir ters köşe yaşadı. Çift, Portekiz'in Cascais kentinde oldukça sade ve özel tutulan bir resmi nikahla evlendi. Törene yalnızca çocuklarının katıldığı, ikilinin bu özel anı kalabalıktan ve kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Evliliklerini ise alyanslarının göründüğü oldukça sade bir kareyle duyurdular.

Nikah tamam, yeni sezon kapıdayken Cristiano Ronaldo da belli ki “Madem yeni bir dönem, imajı da yenileyelim” dedi...

Nikah tamam, yeni sezon kapıdayken Cristiano Ronaldo da belli ki “Madem yeni bir dönem, imajı da yenileyelim” dedi...

Al Nassr'a dönen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz saatlerde kulübünün paylaştığı yeni karelerle karşımıza çıktı. Fakat bu kez gözler formasına ya da fiziğine değil, doğrudan kafasına kaydı. Ronaldo saçlarını iyice kısalttığı yeni bir kesime geçmiş, rengini de alıştığımız koyu tonlardan çıkararak kızıla çalan açık kahverengi bir tona çevirmişti. Yeni imajıyla antrenmanlara dönen yıldız futbolcunun değişimi uluslararası basında da kısa sürede dikkat çekti. 

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ise elbette fotoğrafı görüp sessiz sedasız geçmedi. Ronaldo'nun kısa ve kızılımsı saçlarını görenlerin bir kısmı yeni görüntüyü beğenirken, bir kısmı soluğu yorumlarda aldı. Özellikle saçın tonu üzerinden “kına mı yaktı?” esprileri havada uçuştu.

Yetmedi, Türkiye tarafında benzetmelerin rotası bir anda Kolpaçino evrenine kırıldı ve Ronaldo'nun yeni görüntüsünü Şafak Sezer'e benzetenler de çıktı.

Bir tarafta birkaç gün önce yaklaşık 10 yıllık sevgilisiyle evlenerek dünya basınının manşetlerine çıkan Cristiano Ronaldo, diğer tarafta kızıla çalan yeni saçlarıyla yapılan kına ve Şafak Sezer esprileri... Bu gece sosyal medya Ronaldo'yu her zamankinden biraz daha fazla konuştu; daha da konuşacağa benziyor!

Gelin, kimler yeni imajına neler demiş beraber görelim!

Gelin, kimler yeni imajına neler demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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