Güneş Tutulmasında Evlilik Teklifi Edenlere Astrologlardan Kötü Haber

Astrologlara göre tutulmalar başlangıç değil, bitiş ve dönüşüm zamanlarıdır. Halk arasında tutulmalar yeni kapılar açar gibi algılansa da, aslında gökyüzünün en büyük kriz ve kader çarkı dönemleridir. Tutulmalarda gerçekleşen olaylar genellikle krizli ve kaçınılmaz kader temaları taşır. Astrologlara göre yeni bir dönemi başlatmaktan ziyade, sistem miadı dolmuş şeyleri kapatmaya zorlar. Tutulma enerjisinde atılan imzalar ve verilen sözlerin beklenildiği gibi sonuçlanmayacağına inanılıyor.