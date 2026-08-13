Güneş Tutulmasında Evlilik Teklifi Edenlere Astrologlardan Kötü Haber
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Gökyüzü 12-13 Ağustos gecesi tarihi an yaşadı. Bir gecede 6 gezegen yan yana hizalandı, meteor yağdı, güneş tutuldu... Güneş tutulması pek çok ülkeden izlenirken ortaya romantik anlar çıktı. Güneş tutulmasını fırsat bilen bir kişinin sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar X'te gündem oldu. Evlenme teklifine dair görüntüler görenleri hayran bırakırken astrologlardan kötü haber geldi...
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Ancak pek çok kullanıcı bu evlilik teklifinin Güneş tutulmasında yapılmaması gerektiğini savundu...
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Güneş tutulmasında evlilik teklifi edilir mi, yeni başlangıçlar yapılır mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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