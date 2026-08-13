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Güneş Tutulmasında Evlilik Teklifi Edenlere Astrologlardan Kötü Haber

Güneş Tutulmasında Evlilik Teklifi Edenlere Astrologlardan Kötü Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 21:36
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Gökyüzü 12-13 Ağustos gecesi tarihi an yaşadı. Bir gecede 6 gezegen yan yana hizalandı, meteor yağdı, güneş tutuldu... Güneş tutulması pek çok ülkeden izlenirken ortaya romantik anlar çıktı. Güneş tutulmasını fırsat bilen bir kişinin sevgilisine evlenme teklifi ettiği anlar X'te gündem oldu. Evlenme teklifine dair görüntüler görenleri hayran bırakırken astrologlardan kötü haber geldi...

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"Bazen sadece bir kez yaşanabilecek anlar olur ve bu çocuk tutulmayı, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için fırsat bildi."

Ancak pek çok kullanıcı bu evlilik teklifinin Güneş tutulmasında yapılmaması gerektiğini savundu...

Ancak pek çok kullanıcı bu evlilik teklifinin Güneş tutulmasında yapılmaması gerektiğini savundu...

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Güneş tutulmasında evlilik teklifi edilir mi, yeni başlangıçlar yapılır mı?

Güneş tutulmasında evlilik teklifi edilir mi, yeni başlangıçlar yapılır mı?

Astrologlara göre tutulmalar başlangıç değil, bitiş ve dönüşüm zamanlarıdır. Halk arasında tutulmalar yeni kapılar açar gibi algılansa da, aslında gökyüzünün en büyük kriz ve kader çarkı dönemleridir. Tutulmalarda gerçekleşen olaylar genellikle krizli ve kaçınılmaz kader temaları taşır. Astrologlara göre yeni bir dönemi başlatmaktan ziyade, sistem miadı dolmuş şeyleri kapatmaya zorlar. Tutulma enerjisinde atılan imzalar ve verilen sözlerin beklenildiği gibi sonuçlanmayacağına inanılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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