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Trabzonspor Kalecisi Andre Onana Trafik Kazası Geçirdi

Trabzonspor Kalecisi Andre Onana Trafik Kazası Geçirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 21:41
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TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Andre Onana'nın trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Andre Onana'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana trafik kazası geçirdi.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana trafik kazası geçirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Doğan, endişe verici durumun olmadığını kaydederek,  “Kalecimiz Onana bu akşam bir trafik kazası geçirmiş. Bir sıkıntı yok. Ciddi bir durum da yok. Çok geçmiş olsun' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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