Trabzonspor Kalecisi Andre Onana Trafik Kazası Geçirdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Doğan, endişe verici durumun olmadığını kaydederek, “Kalecimiz Onana bu akşam bir trafik kazası geçirmiş. Bir sıkıntı yok. Ciddi bir durum da yok. Çok geçmiş olsun' diye konuştu.