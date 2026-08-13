Trabzonspor Kalecisi Andre Onana Trafik Kazası Geçirdi
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TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Andre Onana'nın trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Andre Onana'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana trafik kazası geçirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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