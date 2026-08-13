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Yabancı Bir Kullanıcının "Türkiye Süper Ligi Suudi Arabistan Ligi'ne Dönüşüyor" Tespiti Tartışma Yarattı

Yabancı Bir Kullanıcının "Türkiye Süper Ligi Suudi Arabistan Ligi'ne Dönüşüyor" Tespiti Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2026 - 17:06
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Yabancı bir X kullanıcısı Salah, Vlahovic ve Lukaku gibi transferlerle dikkat çeken Süper Lig takımları hakkında paylaşımda bulundu. Ligi, Suudi Arabistan Ligi ile kıyaslayan kullanıcı yeni bir tartışma yarattı.

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Son yıllarda Süper Lig takımlarının transferleri dünyanın da dikkatini çekmiş durumda.

Son yıllarda Süper Lig takımlarının transferleri dünyanın da dikkatini çekmiş durumda.

Pek çok futbolseverin görüşüne göre Galatasaray'ın Icardi'yi kiralaması ve en son Osimhen'e rekor bonservis ücreti ödemesiyle başlayan sürece sadece dört büyükler değil Anadolu kulüpleri de dahil oldu. 

Aynı saatlerde Beşiktaş'ın Vlahovic, Fenerbahçe'nin Lukaku transferlerini duyurması dünya çapında ses getirdi.

Yabancı bir kullanıcı da bu durumu Suudi Arabistan'ın olmak isteyip olamadığı her şeye dönüşmesi olarak yorumladı.

Yabancı bir kullanıcı da bu durumu Suudi Arabistan'ın olmak isteyip olamadığı her şeye dönüşmesi olarak yorumladı.

*Suudi Arabistan'ın birinci ligi Saudi Pro Ligi özellikle Cristiano Ronaldo'nun transferi ve geri kalan yıldızlara ödenen astronomik bedellerle dikkat çekiyor. Ancak pek çok futbolsever Suudilerin piyasayı yukarı çekmesinden ve ülkenin yapay bir futbol kültürü olmasından rahatsız.

Ancak paylaşıma tepkiler gecikmedi.

Ancak paylaşıma tepkiler gecikmedi.

UEFA avantajı dile getirildi.

UEFA avantajı dile getirildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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