Yabancı Bir Kullanıcının "Türkiye Süper Ligi Suudi Arabistan Ligi'ne Dönüşüyor" Tespiti Tartışma Yarattı
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Yabancı bir X kullanıcısı Salah, Vlahovic ve Lukaku gibi transferlerle dikkat çeken Süper Lig takımları hakkında paylaşımda bulundu. Ligi, Suudi Arabistan Ligi ile kıyaslayan kullanıcı yeni bir tartışma yarattı.
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Son yıllarda Süper Lig takımlarının transferleri dünyanın da dikkatini çekmiş durumda.
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Yabancı bir kullanıcı da bu durumu Suudi Arabistan'ın olmak isteyip olamadığı her şeye dönüşmesi olarak yorumladı.
Ancak paylaşıma tepkiler gecikmedi.
UEFA avantajı dile getirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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