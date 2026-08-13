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Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Lukaku'nun Tesadüflerle Dolu Türkiye Yolculuğu

Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Lukaku'nun Tesadüflerle Dolu Türkiye Yolculuğu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2026 - 11:54
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Fenerbahçe geçtiğimiz akşam Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu duyurdu. Romelu Lukaku çocukluğunda kısa bir süre de olsa Ankara'da yaşadığını anlattı. Kendisi gibi santrafor olan babası Gençlerbirliği'nde oynayan Lukaku'nun Türkiye'ye dair tesadüfleri bununla sınırlı değil.

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Fenerbahçe geçtiğimiz akşam dev golcüsü Lukaku'yu duyurdu.

Fenerbahçe geçtiğimiz akşam dev golcüsü Lukaku'yu duyurdu.

İtalyan ekibi Napoli'den transfer edilen Belçikalı futbolcuyu taraftarlar karşıladı. Lukaku ise ilk röportajında Türkiye'ye yabancı olmadığını söyledi. Kendini 'Benim için de biraz duygusal bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi burada küçük bir çocukken yaşadım.' sözleriyle ifade etti.

Romelu Lukaku'nun kendisi gibi futbolcu olan babası Roger Lukaku 96-97 sezonunda Gençlerbirliği forması terletmişti.

Romelu Lukaku'nun kendisi gibi futbolcu olan babası Roger Lukaku 96-97 sezonunda Gençlerbirliği forması terletmişti.

Belçika’da Boom, Seraing ve Germinal Ekeren’de başarılı bir dönem geçirdikten sonra 1996’da Ankara ekibine transfer olan baba Lukaku, Kona ve Ümit Karan gibi isimlerin yanında Gençlerbirliği'nde istenileni veremedi ve Belçika'ya döndü. Birkaç yıl sonra da profesyonel futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Eski bir gazete köşesinde ise Roger Lukaku'nun ailesine kavuştuğu haberi yer alıyordu.

Eski bir gazete köşesinde ise Roger Lukaku'nun ailesine kavuştuğu haberi yer alıyordu.

Habere göre babasını kaybeden Roger Lukaku'ya destek için ailesi Belçika'dan gelip Ankara'ya yerleşti. Roger Lukaku 2025'in eylül ayında hayatını kaybetti ve bir sene olmadan oğlu Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye imza attı.

En ilginç detaylardan biri de geçtiğimiz gün ortaya çıktı.

En ilginç detaylardan biri de geçtiğimiz gün ortaya çıktı.

Roger Lukaku Türkiye kariyerindeki son golü Fenerbahçe'ye karşı atmıştı. Romelu Lukaku ise Fenerbahçe ile ilk maçını 15 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı oynayacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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