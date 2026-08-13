Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Lukaku'nun Tesadüflerle Dolu Türkiye Yolculuğu
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Fenerbahçe geçtiğimiz akşam Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu duyurdu. Romelu Lukaku çocukluğunda kısa bir süre de olsa Ankara'da yaşadığını anlattı. Kendisi gibi santrafor olan babası Gençlerbirliği'nde oynayan Lukaku'nun Türkiye'ye dair tesadüfleri bununla sınırlı değil.
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Fenerbahçe geçtiğimiz akşam dev golcüsü Lukaku'yu duyurdu.
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Romelu Lukaku'nun kendisi gibi futbolcu olan babası Roger Lukaku 96-97 sezonunda Gençlerbirliği forması terletmişti.
Eski bir gazete köşesinde ise Roger Lukaku'nun ailesine kavuştuğu haberi yer alıyordu.
En ilginç detaylardan biri de geçtiğimiz gün ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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