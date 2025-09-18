onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mabel Matiz Kimdir? Mabel Matiz Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunuldu? Gözaltına mı Alındı?

Mabel Matiz Kimdir? Mabel Matiz Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunuldu? Gözaltına mı Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 21:44

Mabel Matiz’in merakla beklenen yeni şarkısı “Perperişan”, sözleri nedeniyle kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Mabel Matiz ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şarkısının yanlış yorumlandığını ve halk edebiyatı geleneğine dayalı bir aşk hikayesi anlattığını belirterek tepkisini dile getirmişti. Peki Mabel Matiz kimdir? Perperişan şarkısına neden erişim engeli getirildi? Mabel Matiz hakkında İç İşleri Bakanlığı neden suç duyurusunda bulundu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mabet Matiz Kimdir?

Mabet Matiz Kimdir?

Mabel Matiz, gerçek adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985’te Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Erdemli’de geçiren Mabel, müzik yolculuğuna burada küçük yaşlarda başlamıştır.

Mabel Matiz Kaç Yaşında?

Mabel Matiz Kaç Yaşında?

Mabel Matiz, 2025 itibarıyla 40 yaşındadır.

Mabel Matiz Nereli?

Mabel Matiz Nereli?

Sanatçı, Mersin, Erdemli doğumludur.

Mabel Matiz’in Kariyer Başlangıcı

Mabel Matiz’in Kariyer Başlangıcı

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri alan Mabel Matiz, üniversitede kendi şarkılarını yazmaya ve kişisel ev kayıtları almaya başlamıştır. 2008’den itibaren gitar ve vokal ağırlıklı şarkılarını anonim olarak kendi web sitesi üzerinden paylaşmıştır.

2011 yılında ilk albümü “Mabel Matiz”i çıkararak profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Albümün tüm aranjelerini Alper Gemici ile birlikte üstlenmiştir. 2012 yılında ikinci albümü “Yaşım Çocuk”un kayıtlarına başlamış ve 2013’te albüm piyasaya çıkmıştır. Bu albümün hit şarkısı “Zor Değil”in video klibi yönetmen Gürcan Keltek tarafından çekilmiştir.

Ayrıca 2013 yazında, ünlü söz yazarı Aysel Gürel için hazırlanan “Aysel’in” saygı albümünde kaydettiği “Sultan Süleyman” şarkısı da büyük beğeni toplamıştır.

Mart 2013’te başlayan “Yaşım Çocuk” Türkiye turnesi 1,5 yıl sürmüş ve Mabel Matiz 50’den fazla şehirde 100’den fazla konser vermiştir.

Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Neden Erişim Engeli Getirildi?

Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Neden Erişim Engeli Getirildi?

Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı, 5 Eylül 2025'te Ko Shin Moon ile birlikte dijital platformlarda yayımlandıktan sonra, özellikle sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırı' olduğu gerekçesiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak erişim engeli talep etti.

Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarkısının kasıtlı bir şekilde çarpıtıldığını ve halk edebiyatı geleneğine öykünerek bir aşk hikayesi anlattığını belirtti. Ayrıca, 'Genel sağlığımızın bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum' diyerek tepkisini dile getirdi euronews.

Erişim engeli kararının ardından, şarkı YouTube, Spotify ve Apple Music gibi dijital platformlarda Türkiye'den erişilemez hale geldi. Ancak, şarkı hala bu platformlarda uluslararası kullanıcılara sunuluyor.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mabel Matiz Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunuldu?

Mabel Matiz Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunuldu?

Bakanlık, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, kamu düzenini bozabileceğini ve toplumda infiale yol açabileceğini öne sürdü. Ayrıca, vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları şikayetlerde şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı da şarkının sözlerinin 'müstehcenlik' içerdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Detaylardan bahsettik:

Mabel Matiz'in Erişim Engeli Getirilen ve Suç Duyurusunda Bulunulmasına Neden Olan Perperişan Şarkısının Sözleri Nelerdir?

Mabel Matiz'in Erişim Engeli Getirilen ve Suç Duyurusunda Bulunulmasına Neden Olan Perperişan Şarkısının Sözleri Nelerdir?

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Mabel Matiz Gözaltına mı Alındı?

Mabel Matiz Gözaltına mı Alındı?

Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısıyla ilgili çıkan haberlerde gözaltına alındığına dair henüz bir bilgi yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın