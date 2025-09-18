Mabel Matiz Kimdir? Mabel Matiz Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunuldu? Gözaltına mı Alındı?

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri alan Mabel Matiz, üniversitede kendi şarkılarını yazmaya ve kişisel ev kayıtları almaya başlamıştır. 2008’den itibaren gitar ve vokal ağırlıklı şarkılarını anonim olarak kendi web sitesi üzerinden paylaşmıştır.

2011 yılında ilk albümü “Mabel Matiz”i çıkararak profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Albümün tüm aranjelerini Alper Gemici ile birlikte üstlenmiştir. 2012 yılında ikinci albümü “Yaşım Çocuk”un kayıtlarına başlamış ve 2013’te albüm piyasaya çıkmıştır. Bu albümün hit şarkısı “Zor Değil”in video klibi yönetmen Gürcan Keltek tarafından çekilmiştir.

Ayrıca 2013 yazında, ünlü söz yazarı Aysel Gürel için hazırlanan “Aysel’in” saygı albümünde kaydettiği “Sultan Süleyman” şarkısı da büyük beğeni toplamıştır.

Mart 2013’te başlayan “Yaşım Çocuk” Türkiye turnesi 1,5 yıl sürmüş ve Mabel Matiz 50’den fazla şehirde 100’den fazla konser vermiştir.