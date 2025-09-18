Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirildi
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi. X'te '@EngelliWeb' isimli hesabın paylaşımı şöyle oldu: 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.'
Mabel Matiz’in son şarkısı ‘Perperişan’ sözleriyle gündem oldu.
Mabel Matiz'in 'Perperişan' isimli şarkısına erişim engeli getirildi.
