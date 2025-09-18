onedio
article/share
Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirildi

Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.09.2025 - 11:52

Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi. X'te '@EngelliWeb' isimli hesabın paylaşımı şöyle oldu: 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.'

Mabel Matiz’in son şarkısı ‘Perperişan’ sözleriyle gündem oldu.

Şarkının hedef gösterilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının erişime engellenmesi için mahkemeye başvurmuştu. Bakanlık şikayet dilekçesinde şarkının kamu düzeni ve genel sağlığa aykırı olduğunu savundu. Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği kaydedildi.

Mabel Matiz'in 'Perperişan' isimli şarkısına erişim engeli getirildi.

X'te '@EngelliWeb' isimli hesap, şarkıya erişim engeli getirildiğini söyledi: 

'Mabel Matiz‘in “Perperişan” şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music’te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.'

Şarkının sözlerine buradan ulaşabilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
