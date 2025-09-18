Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi. X'te '@EngelliWeb' isimli hesabın paylaşımı şöyle oldu: 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.'