Onu Çok İyi Anlıyoruz: İnsanlara Dayanamadığı İçin Suyun Ortasına Köy İnşa Eden Adam
Modern yaşamın gürültüsünden, beton yığınlarından ve bitmek bilmeyen teknolojik bağımlılıklardan tamamen kopmak pek çoğumuz hayaldir. Vietnam’ın balta girmemiş ormanlarında bir adam, bu hayali gerçeğe dönüştürmekle kalmadı, doğayla tam bir uyum içinde yaşayan, kendi kendine yeten devasa bir yüzen köy inşa etti. Tek bir çivi çakmadan, elektrik kullanmadan ve hiçbir modern makineden destek almadan inşa edilen bu yapı, insanın azmi ve doğanın sunduğu imkanların birleştiği bir mühendislik harikası olarak yükseliyor.
Yalnız gezginin yerleşim yeri olarak karayı değil de bir gölün durgun sularını seçmesi sadece estetik bir tercih değil, önemli bir stratejiydi.
Bu yüzen köyün temelini, bölgenin en hafif ve en dayanıklı malzemelerinden biri olan bambu oluşturuyor.
Zaman içinde basit bir barınak olmaktan çıkıp tam donanımlı bir yerleşkeye dönüşen bu yapı, artık sıradan bir ev değil; adeta yaşayan bir organizma haline geldi.
Elektrik ve yakıtın bulunmadığı bu yaşamda düzen, fizik kuralları ve insan yaratıcılığıyla şekilleniyor.
Köyün yapılma sürecini buradan izleyebilirsiniz 👇
