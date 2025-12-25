onedio
Onu Çok İyi Anlıyoruz: İnsanlara Dayanamadığı İçin Suyun Ortasına Köy İnşa Eden Adam

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 15:47

Modern yaşamın gürültüsünden, beton yığınlarından ve bitmek bilmeyen teknolojik bağımlılıklardan tamamen kopmak pek çoğumuz hayaldir. Vietnam’ın balta girmemiş ormanlarında bir adam, bu hayali gerçeğe dönüştürmekle kalmadı, doğayla tam bir uyum içinde yaşayan, kendi kendine yeten devasa bir yüzen köy inşa etti. Tek bir çivi çakmadan, elektrik kullanmadan ve hiçbir modern makineden destek almadan inşa edilen bu yapı, insanın azmi ve doğanın sunduğu imkanların birleştiği bir mühendislik harikası olarak yükseliyor.

Kaynak: 1,2, 3

Yalnız gezginin yerleşim yeri olarak karayı değil de bir gölün durgun sularını seçmesi sadece estetik bir tercih değil, önemli bir stratejiydi.

Tropikal ormanların nemli toprakları istilacı böcekler, çamur ve özellikle dev pitonlar gibi ciddi tehlikeler barındırır. Evi suyun üzerine kurmak, bu yırtıcılara karşı doğal bir koruma sağlarken gölün serinletici etkisi sayesinde tropikal sıcağı da azaltıyordu. Böylece hem güvenli hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulmuş oldu.

Bu yüzen köyün temelini, bölgenin en hafif ve en dayanıklı malzemelerinden biri olan bambu oluşturuyor.

Geleneksel marangozluk bilgisine sahip olan adam, platformlardan duvarlara, çatılardan iskelelere kadar tüm yapıları; çivi ya da beton kullanmadan, yalnızca geçme-kenet teknikleri ve doğal liflerle yapılan bağlamalarla inşa etti. Su seviyesindeki değişimlere kolayca uyum sağlayan bu esnek yapı, betonun katılığına karşı doğanın uyum gücünü temsil ediyor. Havalandırmayı en üst düzeye çıkaran bambu çatılar ise en şiddetli muson yağmurlarında bile iç mekanı kuru ve serin tutarak modern iklimlendirme sistemlerine adeta meydan okuyor.

Zaman içinde basit bir barınak olmaktan çıkıp tam donanımlı bir yerleşkeye dönüşen bu yapı, artık sıradan bir ev değil; adeta yaşayan bir organizma haline geldi.

Köyün en dikkat çekici unsurlarından biri, platformun bir köşesine entegre edilmiş balık üretim havuzu. Gölle bağlantılı bu sistem, protein ihtiyacını kolayca karşılarken yüzen bahçeler de taze sebze ve meyve sağlıyor. Muz yapraklarıyla yalıtılmış özel alanlarda yetiştirilen çeltik ve kompost temelli gübreleme yöntemleri ise yerleşkenin dış dünyaya olan bağımlılığını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Elektrik ve yakıtın bulunmadığı bu yaşamda düzen, fizik kuralları ve insan yaratıcılığıyla şekilleniyor.

Ulaşım için geliştirilen pedallı tekne, göl üzerinde sessizce ilerleyerek yakıt ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Kasnak sistemleriyle çalışan büyük balık ağları ise tek bir hareketle günlük gıdayı sağlamayı mümkün kılıyor. Bu düzen, gerçek teknolojinin karmaşık makinelerden değil, hayatı kolaylaştıran akıllı çözümlerden oluştuğunu hatırlatıyor.

Vietnam’daki bu yüzen köy, modern sistemlerin dışında da konforlu bir yaşamın mümkün olduğunu açıkça gösteriyor. Az eşya, yüksek beceri ve doğaya duyulan derin saygı; bir insanın kendi elleriyle kurabileceği en güçlü özgürlük sembolüne dönüşüyor.

Köyün yapılma sürecini buradan izleyebilirsiniz 👇

