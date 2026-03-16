onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yalnızlığı ve Dışlanmışlığı ile Hepimizi Kahreden Punch Aşkı Buldu

Yalnızlığı ve Dışlanmışlığı ile Hepimizi Kahreden Punch Aşkı Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 20:35

Sosyal medyada günlerdir bebek maymun Punch konuşuluyor. Annesi tarafından terk edilen Punch, yaşadığı hayvanat bahçesinde yanında taşıdığı peluş oyuncağından bir an olsun ayrılmıyor. Diğer maymunlara alışamayan Punch’ın peluşuna sarıldığı anlar ise kısa sürede tüm dünyada viral hale geldi. Dışlandığı görülen Punch'ın son görüntüsü ise yüreklere su serpti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Annesi tarafından terk edildi, izleyenleri yasa boğdu.

Annesi tarafından terk edildi, izleyenleri yasa boğdu.

Turuncu orangutanı kendine daha yakın hisseden Punch, artık peluş oyuncağını hiç bırakmıyor. Nereye gitse peşinden götürüyor, onunla yatıp kalkıyor, oyunlar oynuyor.

Anne sıcaklığını özleyerek oyuncağına sarılan Punch’ın hem sevimli hem de hüzünlü fotoğrafları kısa sürede tüm dünyada viral oldu.

Oyuncak maymunla teselli buluyordu.

Oyuncak maymunla teselli buluyordu.

Punch’ın bakıcısı, maymunun yeterince beslenmediğini ve yalnızlık çektiğini belirtiyor. Tüm dünyanın ilgisine rağmen, Punch hâlâ sıcaklığı peluş oyuncağında arıyor.

Diğer maymunlar Punch’ı aralarına almıyor; zavallı bebek maymun, oyuncağını adeta kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Annesinin ise doğum sonrası yorgun düşmesi nedeniyle Punch’ı terk ettiği tahmin ediliyor.

Punch bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımızda.

Punch bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımızda.

Punch'ın artık bir kız arkadaşı var. Ve Punch artık zamanını onunla geçiriyor ve onunla oyunlar oynuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın