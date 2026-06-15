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Gerçek Aşkı ve Doğru İnsanı Bulduğunuzu Anlamanın 11 Yolu

etiket Gerçek Aşkı ve Doğru İnsanı Bulduğunuzu Anlamanın 11 Yolu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 18:49
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Aşık değilseniz, insanların ömrünü tek bir insana adamaları saçma gelebilir. Fakat eğer aşkın ucundan kıyısından bile geçtiyseniz bu duygular size hiç yabancı gelmeyecektir. Aşık olanız kalbiniz, her an onu görmek ister, her anını onunla paylaşmak ister. Peki hayatınıza giren yeni kişinin, doğru insan olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

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1. Onun yanındayken, nasıl göründüğünü önemsemezsin.

Saçın bozulmuş, makyajın akmış, tişörtünde leke varmış, hiç önemli değil. Seni sen yapan şeyler onlar değil zaten. Doğru insan senin yüzüne baktığında yalnızca kalbini görür, kıyafetlerini değil.

2. Dünyanın en huzurlu yeri, onun yanıdır.

Yatağa uzandığında, aklına sorunların, borçların, sorumlulukların gelmez. Huzur sarhoşu olursun onun yanında. Dünyanın tüm kötülüklerinden uzak, yüksek korumalı bir kale gibidir onun omzu.

3. Onunla ilgili herhangi bir şey düşündüğün an, istemsizce gülümsersin.

Hem de durup dururken aptal aptal gülümsersin. İnsanlar seni deli zanneder. Yolda yürürken, otobüsteyken, çalışırken, o aklına geldiği an, yüzüne de gülümsemeni getirir.

4. Yanındayken zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsın.

Sanki bir anlığına tüm dünya durmuştur. Zaman kavramı sizin için artık önemsizdir. Kuşlar sizin için ötüyor, rüzgar yalnızca sizin için esiyordur.

5. Onun yanında rol yapmana, taktikler uygulamana gerek yoktur.

Çünkü o seni zaten sen olduğun için hayatına almıştır. Sinirlendiğinde, üzüldüğünde, çılgınlar gibi kahkaha attığında ve tüm anlarında sana olan hisleri asla değişmeyecektir.

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6. Seni, senden daha çok düşünür.

Evden her çıktığında, yanına hırka alıp almadığını sorar. Koltukta uyuyakaldığında, uyandırmaya kıyamaz, üstünü örter. Sen hasta olduğunda, sana kırılgan bir cammışsın gibi hassas davranır.

7. Aranızdaki ten uyumunu tarif etmek imkansızdır.

Tek bir dokunuşuyla tüm vücudunuz ürperir. Ona dokunmadan duramazsınız. Nasıl veya nerede olduğu önemli değil, koluna parmağın değse bile mutlu olursun.

8. Tüm gelecek hayallerinin içinde o da vardır.

Gözünü kapatıp, 20 yıl sonra nerede ve ne yapıyor olduğunu düşündüğün zaman, yanında o da vardır. Tüm ömrünü onunla geçirebileceğini anlarsın.

9. Onunla anlaşmak dünyanın en kolay şeyidir.

Sadece bakışlarınızla bile ne düşündüğünüzü birbirinize aktarabilirsiniz. Aynı anda aynı şeyi düşünmenin verdiği haz ise, size bambaşka bir mutluluk verecektir.

10. Kavgaların, kalp kırmaların, hayatınızda yeri yoktur.

Ufak tartışmalarınız elbette olacaktır ama hepsi, minik bir öpücükle ya da tatlı bir sözle, kavgaya dönüşmeden bitecektir.

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11. Ve ne olursa olsun seni asla yarı yolda bırakmaz.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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