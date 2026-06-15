Gerçek Aşkı ve Doğru İnsanı Bulduğunuzu Anlamanın 11 Yolu

Aşık değilseniz, insanların ömrünü tek bir insana adamaları saçma gelebilir. Fakat eğer aşkın ucundan kıyısından bile geçtiyseniz bu duygular size hiç yabancı gelmeyecektir. Aşık olanız kalbiniz, her an onu görmek ister, her anını onunla paylaşmak ister. Peki hayatınıza giren yeni kişinin, doğru insan olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?