Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu Rövanşında Hradec Kralove'ı 1-0 Yendi
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove’ı 1-0 mağlup etti. İlk karşılaşmada elde ettiği 1-0'lık avantajı Tüpraş Stadyumu'nda da koruyan siyah-beyazlılar, toplamda 2-0'lık skora ulaşarak adını Play-Off turuna yazdırdı. Taraftarı önünde dengeli bir oyun sergileyen temsilcimize galibiyeti getiren golü 40. dakikada Václav Černý kaydetti. Bu sonuçla Avrupa kupalarındaki yolculuğuna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, gruplar öncesi son engel olan Play-Off turundaki rakibini beklemeye başladı.
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Maçın Kazananı 1-0'lık Skor ile Beşiktaş Oldu!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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