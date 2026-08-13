Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu Rövanşında Hradec Kralove'ı 1-0 Yendi

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı korumak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar mücadelede rakip kaleye 13 şut gönderirken bunların 5'inde isabet sağladı. Hradec Kralove ise karşılaşmayı 7 şutla tamamladı ve bu şutların 2'si kaleyi buldu. Pas oyununda da üstünlüğünü ortaya koyan Beşiktaş, toplam 571 pas yaparken Çekya temsilcisi 412 pasta kaldı.

Karşılaşmanın tek golü 40. dakikada geldi. Václav Černý, Junior Olaïtan'ın asistiyle topu filelere göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak rakibine gol izni vermedi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz 65. dakikada, Junior Olaïtan ve Václav Černý 66. dakikada, Tiago Djaló 74. dakikada ve İlhan Fakılı 87. dakikada oyundan çıktı. Yerlerine sırasıyla Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Emmanuel Agbadou ve Milot Rashica dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçta da Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, iki maç sonunda rakibini toplam 2-0'lık skorla geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.