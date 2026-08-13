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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu Rövanşında Hradec Kralove'ı 1-0 Yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu Rövanşında Hradec Kralove'ı 1-0 Yendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 21:51
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove’ı 1-0 mağlup etti. İlk karşılaşmada elde ettiği 1-0'lık avantajı Tüpraş Stadyumu'nda da koruyan siyah-beyazlılar, toplamda 2-0'lık skora ulaşarak adını Play-Off turuna yazdırdı. Taraftarı önünde dengeli bir oyun sergileyen temsilcimize galibiyeti getiren golü 40. dakikada Václav Černý kaydetti. Bu sonuçla Avrupa kupalarındaki yolculuğuna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, gruplar öncesi son engel olan Play-Off turundaki rakibini beklemeye başladı.

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Maçın Kazananı 1-0'lık Skor ile Beşiktaş Oldu!

Maçın Kazananı 1-0'lık Skor ile Beşiktaş Oldu!

Çekya ekibi Hradec Kralove'yi İstanbul'da ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda tur atlayan taraf oldu. İlk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyan siyah-beyazlılar, rövanş karşılaşmasını da kazanarak eşleşmeyi toplam 2-0'lık skorla tamamladı. Böylece temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın Önemli Detayları Burada 👇

Karşılaşmanın Önemli Detayları Burada 👇

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı korumak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar mücadelede rakip kaleye 13 şut gönderirken bunların 5'inde isabet sağladı. Hradec Kralove ise karşılaşmayı 7 şutla tamamladı ve bu şutların 2'si kaleyi buldu. Pas oyununda da üstünlüğünü ortaya koyan Beşiktaş, toplam 571 pas yaparken Çekya temsilcisi 412 pasta kaldı.

Karşılaşmanın tek golü 40. dakikada geldi. Václav Černý, Junior Olaïtan'ın asistiyle topu filelere göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak rakibine gol izni vermedi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz 65. dakikada, Junior Olaïtan ve Václav Černý 66. dakikada, Tiago Djaló 74. dakikada ve İlhan Fakılı 87. dakikada oyundan çıktı. Yerlerine sırasıyla Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Emmanuel Agbadou ve Milot Rashica dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçta da Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, iki maç sonunda rakibini toplam 2-0'lık skorla geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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