article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Evdeki Gizli Casus: ABD Robot Süpürgeleri Ülkeye Almayacak

Evdeki Gizli Casus: ABD Robot Süpürgeleri Ülkeye Almayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 21:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akıllı ev aletlerinin veri toplayıp toplamadığı tartışılırken pek çok kesim 'Evdeki casus' olarak adlandırıyor. Tartışmalar devam ederken ABD'de kritik bir adım atıldı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), siber güvenlik riskleri ve kontrolsüz veri toplama endişelerini gerekçe göstererek yurt dışında üretilen bazı yeni robot süpürgeler ile gelişmiş robotik cihazların pazara girişine kısıtlama getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD'ye girişi yasaklandı.

Yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD'ye girişi yasaklandı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) yeni düzenleme yayınladı. Başta robot süpürge olmak üzere pek çok teknolojik ev aletinin veri topladığı ileri sürülürken ABD, yasak kararı aldı.

Düzenlemeye göre sadece robot süpürgeler değil; gelişmiş sensörlere sahip havuz temizleme robotları ve otonom çim biçme makineleri gibi ev tipi teknolojiler de yasaklı listeye girdi. Yurt dışında üretilen söz konusu aletlerin ABD'ye girişi yasaklandı.

Yaklaşık 2 kilogramdan ağır olan, engellerden kaçabilen, ev içi haritalama yapabilen ve yön bulma yeteneği gelişmiş yurt dışı menşeili yeni cihazların FCC onayı almasının önüne geçildi. Onay mekanizmasının kapatılmasıyla bu ürünlerin ABD’ye ithal edilmesi veya pazarda satışa sunulması imkansız hale geldi.

ABD'li üreticiler de risk altında.

ABD'li üreticiler de risk altında.

Düzenleme, geçmişte FCC onayı almış ve hâlihazırda satışta olan modelleri kapsamıyor. Bu cihazların üretimi, ithalatı, satışı ve tüketiciler tarafından kullanımı sorunsuz bir şekilde devam edecek. Otomasyonun Geliştirilmesi Derneği Başkanı Jeff Burnstein, onaylı cihazların en az 1 Ocak 2029’a kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceğini belirtti. Kısıtlama yalnızca pazara yeni girecek olan ürün serilerini etkileyecek.

Uzmanlara göre sadece Asya merkezli üreticiler değil ABD'li şirketler de risk altında. ABD'li teknoloji devleri donanım ve hammaddenin çoğunu Asya ülkelerinden tedarik ediyor. Bu düzenlemeyle ABD'deki üretim sürecini zorlu günler bekliyor.

7 bin cihaz hacklenmişti.

7 bin cihaz hacklenmişti.

Geçen yıllarda İspanya'da yaşayan bir yazılım mühendisinin kendi cihazını kontrol etmek isterken 24 farklı ülkede yaklaşık 7 bin robot süpürgenin sistemine erişebilmesi şok etkisi yaratmıştı. Erişimle beraber evlerin canlı haritalarına, kameralarına ve mikrofonlarına erişim sağlanmıştı. Güvenlik açığı kapatılmış olsa da teknolojik ev aletlerinin 'veri topladığı' iddiaları tartışmalara yol açmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın