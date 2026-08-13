Evdeki Gizli Casus: ABD Robot Süpürgeleri Ülkeye Almayacak
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Akıllı ev aletlerinin veri toplayıp toplamadığı tartışılırken pek çok kesim 'Evdeki casus' olarak adlandırıyor. Tartışmalar devam ederken ABD'de kritik bir adım atıldı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), siber güvenlik riskleri ve kontrolsüz veri toplama endişelerini gerekçe göstererek yurt dışında üretilen bazı yeni robot süpürgeler ile gelişmiş robotik cihazların pazara girişine kısıtlama getirdi.
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Yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD'ye girişi yasaklandı.
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ABD'li üreticiler de risk altında.
7 bin cihaz hacklenmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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