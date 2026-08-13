Evdeki Gizli Casus: ABD Robot Süpürgeleri Ülkeye Almayacak

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) yeni düzenleme yayınladı. Başta robot süpürge olmak üzere pek çok teknolojik ev aletinin veri topladığı ileri sürülürken ABD, yasak kararı aldı.

Düzenlemeye göre sadece robot süpürgeler değil; gelişmiş sensörlere sahip havuz temizleme robotları ve otonom çim biçme makineleri gibi ev tipi teknolojiler de yasaklı listeye girdi. Yurt dışında üretilen söz konusu aletlerin ABD'ye girişi yasaklandı.

Yaklaşık 2 kilogramdan ağır olan, engellerden kaçabilen, ev içi haritalama yapabilen ve yön bulma yeteneği gelişmiş yurt dışı menşeili yeni cihazların FCC onayı almasının önüne geçildi. Onay mekanizmasının kapatılmasıyla bu ürünlerin ABD’ye ithal edilmesi veya pazarda satışa sunulması imkansız hale geldi.