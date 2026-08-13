Yargıtay'dan Emekli Olup Çalışanlar İçin Emsal Karar
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Türkiye'de milyonlarca emekli, aktif olarak iş hayatında. Yargıtay, emekli olduktan sonra çalışanlar için emsal karara imza etti. Yüksek Mahkeme, ilk çalışma döneminde izin ücretleri ödenmiş ya da izinler fiilen kullanılmış olsa dahi, ikinci dönemdeki yıllık izin gün sayısı hesaplanırken geçmiş kıdemin sıfırlanamayacağına hükmetti.
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İzin süreleri eksik hesaplandı. Eksik ödeme alan işçi mahkemenin yolunu tuttu.
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Yargıtay'dan emekli olup çalışanlar için emsal karar.
Çalışanların gözden kaçırdığı detay: Yıllık izin süresi ve biriken izin parası hakkında bilinmesi gerekenler.
Kullanılmayan izin parası çalışırken ödenir mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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