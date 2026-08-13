Yargıtay'dan Emekli Olup Çalışanlar İçin Emsal Karar

Yargıtay, aynı işverene bağlı iş yerlerinde farklı tarihlerde görev yapan veya emeklilik sonrası kesintisiz ya da aralıklı şekilde çalışmayı sürdüren işçilerin yıllık izin haklarına dair emsal niteliğinde bir karara imza attı. Söz konusu süreç, aynı işverene ait iş yerinde 9 Nisan 2015-31 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019-10 Eylül 2021 tarihleri arasında aralıklı olarak görev yapan bir işçinin açtığı davayla başladı. İş sözleşmesi sona erdikten sonra hak ettiği kullanılmayan izin sürelerinin eksik hesaplandığını ve eksik ödeme yapıldığını fark eden çalışan, mahkemenin yolunu tuttu.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre işveren, davacı işçinin ilk çalışma dönemine ait tüm parasal haklarının ve izin ücretlerinin eksiksiz ödendiğini kaydetti. Verilen aranın ardından yeni bir proje kapsamında işçinin tekrar işe alındığını anlatan işveren, ikinci dönemdeki izin gün sayısının mevzuat gereği sıfırdan başlatılarak hesaplandığını ileri sürdü.