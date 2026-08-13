Şiirsel Rockın Mimarı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta The Doors!

Tüm Amerika'nın gözü önünde, dönemin en büyük televizyon programı olan Ed Sullivan Show'da sahne alırken, kanal yönetiminin uyuşturucu çağrışımı yaptığı gerekçesiyle değiştirmesini istediği 'higher' kelimesini sansürlemediler. Jim Morrison canlı yayında kelimeyi inadına, gözlerin içine bakarak daha da bastıra bastıra okudu; belki bir daha o programa hiç çağrılmadılar ama rock tarihinin en büyük asi duruşunu sonsuza dek kazandılar.