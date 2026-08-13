P!nk'in İlk Şarkıdan Son Şarkıya Kadar Asla Atlamak İstemeyeceğiniz O Başucu Albümü
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Bazı albümlerde favori şarkını açıp diğerlerini geçersin, bazı albümlerdeyse “Bir sonraki de çalsın” diyerek kendini son parçaya kadar gelmiş bulursun. P!nk’in güçlü sesi, dobra sözleri ve her duyguyu tam yerinden yakalayan şarkılarıyla bu albüm kesinlikle ikinci grupta.
Kulaklığını takmaya hazırsan, tek bir şarkısını bile atlamak istemeyeceğin bu albüme birlikte yakından bakalım! 👇🏻
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1. M!ssundaztood
2. Don't Let Me Get Me
3. Just Like a Pill
4. Get the Party Started
5. Respect – feat. Scratch
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6. 18 Wheeler
7. Family Portrait
8. Misery – feat. Steven Tyler
9. Dear Diary
10. Eventually
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11. Lonely Girl – feat. Linda Perry
12. Numb
13. Gone to California
14. My Vietnam
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