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P!nk'in İlk Şarkıdan Son Şarkıya Kadar Asla Atlamak İstemeyeceğiniz O Başucu Albümü

etiket P!nk'in İlk Şarkıdan Son Şarkıya Kadar Asla Atlamak İstemeyeceğiniz O Başucu Albümü

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 18:01
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Bazı albümlerde favori şarkını açıp diğerlerini geçersin, bazı albümlerdeyse “Bir sonraki de çalsın” diyerek kendini son parçaya kadar gelmiş bulursun. P!nk’in güçlü sesi, dobra sözleri ve her duyguyu tam yerinden yakalayan şarkılarıyla bu albüm kesinlikle ikinci grupta.

Kulaklığını takmaya hazırsan, tek bir şarkısını bile atlamak istemeyeceğin bu albüme birlikte yakından bakalım! 👇🏻

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1. M!ssundaztood

Kendini çevresindeki insanlara tam olarak anlatamadığını düşünenlerin şarkısı… P!nk, yanlış anlaşılmaktan yorulsa da olduğu kişiden vazgeçmeye niyetinin olmadığını daha albümün ilk parçasında gösteriyor.

2. Don't Let Me Get Me

İnsan bazen en büyük mücadeleyi başkalarıyla değil, aynada gördüğü kişiyle verir. P!nk bu şarkıda kendine yönelttiği sert eleştirileri ve müzik dünyasının onu değiştirme beklentisini oldukça açık bir şekilde anlatıyor.

3. Just Like a Pill

Sana iyi gelmesi gereken bir ilişkinin zamanla hayatını daha da zorlaştırdığını fark ettiğin o anı düşün… “Just Like a Pill”, acı veren bir ilişkiden kurtulma isteğini ilaç metaforlarıyla anlatan güçlü bir parça.

4. Get the Party Started

Bu şarkı başladığı anda yerinde sakin sakin oturmak biraz zor olabilir. P!nk’in özgüveni ve yüksek enerjisiyle “Get the Party Started”, yıllar geçse de eskimeyen parti şarkılarından biri olmayı sürdürüyor.

5. Respect – feat. Scratch

P!nk bu parçada kadınlara kendi değerlerini bilmeleri ve hak ettikleri saygıdan daha azına razı olmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Scratch’in eşlik ettiği şarkı, güçlü mesajını hareketli bir ritimle veriyor.

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6. 18 Wheeler

Hayat seni kaç kere yere düşürürse düşürsün yeniden ayağa kalkabileceğini anlatan tam bir güç şarkısı. P!nk, karşısına ne çıkarsa çıksın kimsenin onu kolay kolay yenemeyeceğini oldukça iddialı bir şekilde söylüyor.

7. Family Portrait

Dışarıdan kusursuz görünen bir aile fotoğrafının arkasında neler yaşandığını kimse bilemez. P!nk, anne ve babasının ayrılığına çocukluğunun gözünden bakarak albümün en kırılgan ve dokunaklı şarkılarından birine imza atıyor.

8. Misery – feat. Steven Tyler

Aşkın ardından kalan yalnızlığı ve kalp kırıklığını anlatan hüzünlü bir düet. P!nk ile Steven Tyler’ın güçlü sesleri şarkının duygusunu daha da yoğunlaştırıyor.

9. Dear Diary

P!nk bu şarkıda kimseye anlatamadığı sırlarını günlüğüne döküyor. Çocukluğundan aile içindeki sorunlara kadar uzanan bu samimi itiraflar, şarkıyı albümün en kişisel parçalarından biri hâline getiriyor.

10. Eventually

Şöhretin ışıltılı tarafının arkasında yalnızlık, çıkar ilişkileri ve güven sorunları da olabileceğini gösteren bir şarkı. P!nk, çevresindeki insanların gerçekten onu mu yoksa sahip olduğu başarıyı mı sevdiğini sorguluyor.

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11. Lonely Girl – feat. Linda Perry

Kalabalıkların arasında bile kendini yalnız ve kaybolmuş hissedenlerin kolayca bağ kurabileceği bir parça.

12. Numb

Bazı ilişkiler bittiğinde geriye öfke değil, hiçbir şey hissedemeyecek kadar büyük bir yorgunluk kalır. “Numb”, karşısındaki kişinin davranışları yüzünden zamanla duygusal olarak hissizleşen birinin hikâyesini anlatıyor.

13. Gone to California

Bulunduğu yerde yaşadığı acılardan ve umutsuzluktan uzaklaşıp yeni bir başlangıç yapmak isteyen birinin şarkısı… P!nk, Kaliforniya’yı daha güzel bir hayatın ve yeniden ayağa kalkmanın sembolü hâline getiriyor.

14. My Vietnam

P!nk kendi çocukluğunu, ailesiyle yaşadığı sorunları ve büyürken verdiği mücadeleleri kişisel bir savaşa benzetiyor. Albümün finalinde yer alan şarkı, geçmişin insanın üzerinde bıraktığı izleri oldukça sert ve çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

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miray soysal
miray soysal
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