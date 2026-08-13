P!nk'in İlk Şarkıdan Son Şarkıya Kadar Asla Atlamak İstemeyeceğiniz O Başucu Albümü

Bazı albümlerde favori şarkını açıp diğerlerini geçersin, bazı albümlerdeyse “Bir sonraki de çalsın” diyerek kendini son parçaya kadar gelmiş bulursun. P!nk’in güçlü sesi, dobra sözleri ve her duyguyu tam yerinden yakalayan şarkılarıyla bu albüm kesinlikle ikinci grupta.

Kulaklığını takmaya hazırsan, tek bir şarkısını bile atlamak istemeyeceğin bu albüme birlikte yakından bakalım! 👇🏻