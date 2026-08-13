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14 Ağustos 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.08.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ağustos Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve içine attığın gerginlik bedeninde bir yerlere yerleşiyor. Bu tür bir gerilim genelde çeneden, omuzdan ya da mideden kendini belli eder; sen hangisi olduğunu vücudunu dinleyerek anlayacaksın. Belki derin bir nefesle, belki sıcak bir içecekle, belki de o konuyu birine anlatarak rahatlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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