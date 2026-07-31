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Kova Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu Ağustos ayının merkezinde karşındaki insan duruyor. 12 Ağustos’ta ortaklık ve evlilik evini aydınlatacak tam Güneş tutulması, hayatındaki en önemli ikili ilişkiyi baştan tanımlıyor. Bir sözleşme imzalayabilir, yeni bir iş ortaklığı kurabilir ya da yıllardır sürdürdüğün beraberliği bambaşka bir statüye taşıyabilirsin. Burcunda geri hareketini sürdüren Plüton aynı anda seni de değiştirdiği için, karşındakinin sana bakışı da yerinde durmayacak. Kimin yanında büyüdüğünü, kimin yanında küçüldüğünü bu ay çok net göreceksin.

28 Ağustos’ta para ve öz değer evine düşen parçalı Ay tutulması, bir gelir kapısını kapatıp bir başkasını açacak. Aylardır sürüklediğin bir ödemeyi bitirebilir ya da artık karşılığını vermeyen bir işten çekilebilirsin. Ertesi gün Güneş ile Uranüs’ün gerginliği bütçende ani bir oynama yaratsa da bu sarsıntı seni çok daha gerçekçi bir plana yönlendirecek.

Peki ya aşk? Ayın bütün ağırlığı 12 Ağustos’taki tutulmanın üzerinde toplanıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu tarihten sonra ilişkinin adı netleşecek; ya bir üst basamağa çıkacaksınız ya da uzun zamandır ertelenen ayrılık kararı verilecek. Arada kalmanın mümkün olmadığı bir eşikten geçeceksin. Ama eğer bekarsan, 6 Ağustos’ta Venüs’ün uzaklar evine geçmesiyle seninkinden farklı bir kültürde büyümüş biri karşına çıkabilir. Alışkanlıklarını sarsan bu tanışma, sana en çok ihtiyaç duyduğun şeyi, yepyeni bir bakış açısını getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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