Sevgili Kova, bu Ağustos ayının merkezinde karşındaki insan duruyor. 12 Ağustos’ta ortaklık ve evlilik evini aydınlatacak tam Güneş tutulması, hayatındaki en önemli ikili ilişkiyi baştan tanımlıyor. Bir sözleşme imzalayabilir, yeni bir iş ortaklığı kurabilir ya da yıllardır sürdürdüğün beraberliği bambaşka bir statüye taşıyabilirsin. Burcunda geri hareketini sürdüren Plüton aynı anda seni de değiştirdiği için, karşındakinin sana bakışı da yerinde durmayacak. Kimin yanında büyüdüğünü, kimin yanında küçüldüğünü bu ay çok net göreceksin.

28 Ağustos’ta para ve öz değer evine düşen parçalı Ay tutulması, bir gelir kapısını kapatıp bir başkasını açacak. Aylardır sürüklediğin bir ödemeyi bitirebilir ya da artık karşılığını vermeyen bir işten çekilebilirsin. Ertesi gün Güneş ile Uranüs’ün gerginliği bütçende ani bir oynama yaratsa da bu sarsıntı seni çok daha gerçekçi bir plana yönlendirecek.

Peki ya aşk? Ayın bütün ağırlığı 12 Ağustos’taki tutulmanın üzerinde toplanıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu tarihten sonra ilişkinin adı netleşecek; ya bir üst basamağa çıkacaksınız ya da uzun zamandır ertelenen ayrılık kararı verilecek. Arada kalmanın mümkün olmadığı bir eşikten geçeceksin. Ama eğer bekarsan, 6 Ağustos’ta Venüs’ün uzaklar evine geçmesiyle seninkinden farklı bir kültürde büyümüş biri karşına çıkabilir. Alışkanlıklarını sarsan bu tanışma, sana en çok ihtiyaç duyduğun şeyi, yepyeni bir bakış açısını getirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…