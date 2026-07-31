Sevgili Kova, 12 Ağustos’taki tam Güneş tutulması doğrudan ortaklık ve evlilik evinde gerçekleşiyor ve ayın bütün ağırlığı bu tarihte toplanıyor. Aşk hayatın bu tutulmadan aynı halde çıkmayacak. İlişkin varsa, beraberliğinin adı belirginleşecek, ya bir üst basamağa taşınacaksınız ya da uzun zamandır ertelenen ayrılık cümlesi kurulacak. Burcunda geri hareketini sürdüren Plüton seni değiştirdiği için, partnerinin sana bakışı da yerinde durmayacak. Arada kalmanın mümkün olmadığı bir eşikten geçeceksin.

Eğer kalbin boşsa, Venüs 6 Ağustos’ta uzaklar evine geçince seninkinden bambaşka bir hayat kurmuş biri karşına çıkabilir. Farklı bir şehirde büyümüş, başka bir dil konuşan ya da bildiğin kalıpların hiçbirine uymayan bu kişi, tam da aradığın taze bakışı getirecek. Rutinini alt üst eden bu tanışma sana iyi gelecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…