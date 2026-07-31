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Evrenin Sırrını Çözmek İçin Dağın İçinden 800 Bin Ton Kaya Çıkarıldı

Evrenin Sırrını Çözmek İçin Dağın İçinden 800 Bin Ton Kaya Çıkarıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 19:13
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ABD’nin Güney Dakota eyaletinde bulunan eski bir altın madeni, dünyanın en büyük fizik deneylerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte açılan dev boşluklara kurulacak dedektörlerle evrenin neden antimadde yerine maddeden oluştuğu araştırılacak.

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Eski altın madeninden 800 bin ton kaya çıkarıldı

Eski altın madeninden 800 bin ton kaya çıkarıldı

DUNE adı verilen deneyin dev dedektörleri, Güney Dakota’daki Lead kasabasının altında bulunan eski Homestake altın madenine kuruluyor. 2002’de kapatılan maden, günümüzde farklı bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği bir yer altı araştırma tesisine dönüştürülmüş durumda.

DUNE için yapılan kazı çalışmaları 2019’da başladı ve Şubat 2024’te tamamlandı. Yaklaşık 1.520 metre derinlikten 800 bin tondan fazla kaya çıkarılarak üç büyük yer altı boşluğu oluşturuldu. İki ana boşluğun her biri yaklaşık 150 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe ve 28 metre yüksekliğe sahip. Üç boşluğun kapladığı toplam alan ise yaklaşık sekiz futbol sahasına denk geliyor.

Kazıların tamamlanmasının ardından proje dedektörlerin kurulum aşamasına geçti. Mayıs 2026’da yaklaşık 4,5 milyon kilogramlık çelik yapı elemanlarının yer altına indirilmesine başlandı. Bu çelikler, dev parçacık dedektörlerinin taşıyıcı sistemini oluşturacak.

Nötrinolar yerin içinden 1.286 kilometre yolculuk yapacak

Nötrinolar yerin içinden 1.286 kilometre yolculuk yapacak

Deneyin diğer bölümü Illinois eyaletindeki Fermilab’da bulunuyor. Burada üretilecek yoğun nötrino ışını, herhangi bir tünele ihtiyaç duyulmadan yerkürenin içinden geçerek 1.286 kilometre uzaktaki Güney Dakota dedektörlerine ulaşacak.

Nötrinolar, evrendeki en yaygın ancak anlaşılması en zor parçacıklar arasında yer alıyor. Maddeyle çok az etkileşime girdikleri için tespit edilmeleri son derece büyük ve hassas dedektörler gerektiriyor. Yer altındaki kaya katmanı da kozmik ışınların oluşturabileceği paraziti azaltıyor.

İlk aşamada kurulacak iki dedektör modülünün her birinde yaklaşık 17 bin ton sıvı argon bulunacak

İlk aşamada kurulacak iki dedektör modülünün her birinde yaklaşık 17 bin ton sıvı argon bulunacak

Bilim insanları, nötrinolar ile antinötrinoların yolculuk sırasındaki davranışlarını karşılaştırarak evrende maddenin neden antimaddeden daha fazla olduğunu anlamaya çalışacak. Projede ilk nötrino ışınının 2031’de gönderilmesi hedefleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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