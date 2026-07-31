Evrenin Sırrını Çözmek İçin Dağın İçinden 800 Bin Ton Kaya Çıkarıldı

DUNE adı verilen deneyin dev dedektörleri, Güney Dakota’daki Lead kasabasının altında bulunan eski Homestake altın madenine kuruluyor. 2002’de kapatılan maden, günümüzde farklı bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği bir yer altı araştırma tesisine dönüştürülmüş durumda.

DUNE için yapılan kazı çalışmaları 2019’da başladı ve Şubat 2024’te tamamlandı. Yaklaşık 1.520 metre derinlikten 800 bin tondan fazla kaya çıkarılarak üç büyük yer altı boşluğu oluşturuldu. İki ana boşluğun her biri yaklaşık 150 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe ve 28 metre yüksekliğe sahip. Üç boşluğun kapladığı toplam alan ise yaklaşık sekiz futbol sahasına denk geliyor.

Kazıların tamamlanmasının ardından proje dedektörlerin kurulum aşamasına geçti. Mayıs 2026’da yaklaşık 4,5 milyon kilogramlık çelik yapı elemanlarının yer altına indirilmesine başlandı. Bu çelikler, dev parçacık dedektörlerinin taşıyıcı sistemini oluşturacak.