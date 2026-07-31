Evrenin Sırrını Çözmek İçin Dağın İçinden 800 Bin Ton Kaya Çıkarıldı
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ABD’nin Güney Dakota eyaletinde bulunan eski bir altın madeni, dünyanın en büyük fizik deneylerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1,5 kilometre derinlikte açılan dev boşluklara kurulacak dedektörlerle evrenin neden antimadde yerine maddeden oluştuğu araştırılacak.
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Eski altın madeninden 800 bin ton kaya çıkarıldı
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Nötrinolar yerin içinden 1.286 kilometre yolculuk yapacak
İlk aşamada kurulacak iki dedektör modülünün her birinde yaklaşık 17 bin ton sıvı argon bulunacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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