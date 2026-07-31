CHP'deki Tartışmalı İsimlerin Başında Gelen Gürsel Tekin'le İlgili "Görevden Alındı" İddiası Ortaya Atıldı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı, partide boş bulunan 12 il başkanlığı için yeni görevlendirmelerin yapıldığını belirtti. Buna göre Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Çorum, Giresun, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bir gazetecinin, 'İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Sarı, konunun MYK'da ele alındığını belirtti.

Müslim Sarı, 'Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız' ifadelerini kullandı.