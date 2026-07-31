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CHP'deki Tartışmalı İsimlerin Başında Gelen Gürsel Tekin'le İlgili "Görevden Alındı" İddiası Ortaya Atıldı

CHP'deki Tartışmalı İsimlerin Başında Gelen Gürsel Tekin'le İlgili "Görevden Alındı" İddiası Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 19:44
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bir gazetecinin, 'İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın getirildiği iddiaları var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?' sorusuna kısa bir yanıt verdi. Sarı, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

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CHP Sözcüsü, konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

CHP Sözcüsü, konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı, partide boş bulunan 12 il başkanlığı için yeni görevlendirmelerin yapıldığını belirtti. Buna göre Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Çorum, Giresun, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Toplantıda, İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bir gazetecinin, 'İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Sarı, konunun MYK'da ele alındığını belirtti.

Müslim Sarı, 'Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız' ifadelerini kullandı.

Figüranlı rozet takma töreniyle ilgili açıklamaları tepki çekmişti.

Figüranlı rozet takma töreniyle ilgili açıklamaları tepki çekmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım törenine, cast ajansları aracılığıyla çok sayıda figüran getirildiği yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

İddialarda, etkinliğe katılan figüranlara kişi başı 950 lira ödeme yapıldığı öne sürülürken, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise söz konusu iddiaları 'FETÖ'vari tezgah' sözleriyle reddetmişti.

Tekin, düzenlediği basın toplantısında cep telefonundan, haberi kaleme alan BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'e yönelik hakaret içerdiği belirtilen bir ses kaydını da dinletmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise törene ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarıyla ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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