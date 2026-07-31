CHP'deki Tartışmalı İsimlerin Başında Gelen Gürsel Tekin'le İlgili "Görevden Alındı" İddiası Ortaya Atıldı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bir gazetecinin, 'İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın getirildiği iddiaları var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?' sorusuna kısa bir yanıt verdi. Sarı, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.
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CHP Sözcüsü, konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.
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Figüranlı rozet takma töreniyle ilgili açıklamaları tepki çekmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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