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Dün Yakalanarak Gözaltına Alınan Cem Küçük Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Dün Yakalanarak Gözaltına Alınan Cem Küçük Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 18:00
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından düzenlenen operasyonla Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi.

Bugünse Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Kaynak - Mustafa Kadir Mercan

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Savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık işlemleri sona erdi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Cem Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Küçük hakkındaki işlemler tamamlandı.

Savcılık, Cem Küçük'ü 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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