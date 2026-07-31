En Az 10 Defa İzlediğin Film: Her Sahnesi Aklımızda!

Bazı filmler vardır; aradan yıllar geçse de ilk izlediğiniz günkü heyecanı yaşatır. Bir sahnesine denk geldiğinizde kumandayı bıraktırır, dijital platformlarda karşınıza çıktığında ise kendinizi bir kez daha izlerken bulursunuz. Biz de sizin için IMDb'nin en sevilen yapımları arasından tekrar tekrar izlenen filmleri derledik. Peki siz en az 10 defa hangi filmi izlediniz?