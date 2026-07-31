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En Az 10 Defa İzlediğin Film: Her Sahnesi Aklımızda!

En Az 10 Defa İzlediğin Film: Her Sahnesi Aklımızda!

film
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 09:09 Son Güncelleme: 31.07.2026 - 09:13
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Bazı filmler vardır; aradan yıllar geçse de ilk izlediğiniz günkü heyecanı yaşatır. Bir sahnesine denk geldiğinizde kumandayı bıraktırır, dijital platformlarda karşınıza çıktığında ise kendinizi bir kez daha izlerken bulursunuz. Biz de sizin için IMDb'nin en sevilen yapımları arasından tekrar tekrar izlenen filmleri derledik. Peki siz en az 10 defa hangi filmi izlediniz?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

IMDb Puanı: 9.3/10

Özet: Haksız yere cinayet suçundan ömür boyu hapse mahkûm edilen bankacı Andy Dufresne, Shawshank Hapishanesi'nde umut ve dostluğun gücünü keşfeder. Morgan Freeman'ın canlandırdığı Red ile kurduğu bağ, sinema tarihinin en unutulmaz arkadaşlıklarından birine dönüşür. Güçlü hikâyesi ve etkileyici finaliyle her izleyişte aynı duyguyu yaşatan filmlerden biridir.

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

Yönetmen: Frank Darabont (1994)

2. The Godfather (Baba)

IMDb Puanı: 9.2/10

Özet: Corleone ailesinin suç dünyasındaki gücünü ve bu gücün aile bağları üzerindeki etkisini anlatan film, sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri kabul ediliyor. Michael Corleone'nin istemeden başladığı yolculuk, unutulmaz bir dönüşüm hikâyesine evriliyor. Güçlü diyalogları ve karakterleriyle her izleyişte yeni ayrıntılar keşfetmek mümkün.

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

Yönetmen: Francis Ford Coppola (1972)

3. The Dark Knight (Kara Şövalye)

3. The Dark Knight (Kara Şövalye)

IMDb Puanı: 9.0/10

Özet: Batman, Gotham'ı kaosa sürükleyen Joker'e karşı şimdiye kadarki en zorlu mücadelesini verir. Heath Ledger'ın efsaneleşen Joker performansı ve temposu hiç düşmeyen hikâyesi sayesinde film, süper kahraman yapımlarının çok ötesine geçiyor. Defalarca izlense bile etkisini kaybetmeyen modern klasiklerden biri.

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine

Yönetmen: Christopher Nolan (2008)

4. 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam)

4. 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam)

IMDb Puanı: 9.0/10

Özet: Bir cinayet davasında karar vermek üzere bir araya gelen 12 jüri üyesinden yalnızca biri sanığın suçlu olduğuna inanmaz. Tek bir odada geçen film, önyargıları, adalet kavramını ve insan psikolojisini etkileyici diyaloglarla sorguluyor. Yıllar geçmesine rağmen güncelliğini koruyan nadir klasiklerden biri.

Oyuncular: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam

Yönetmen: Sidney Lumet (1957)

5. The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi Serisi)

5. The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi Serisi)

IMDb Puanı: Serinin filmleri IMDb Top 250'nin üst sıralarında yer alıyor.

Özet: Orta Dünya'nın kaderini değiştirecek tek bir yüzüğün yok edilmesi için verilen destansı mücadeleyi konu alan seri, fantastik sinemanın zirvesi kabul ediliyor. Üç filmden oluşan yapım; görsel dünyası, unutulmaz karakterleri ve güçlü hikayesiyle milyonlarca kişinin defalarca izlediği seriler arasında yer alıyor.

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Astin

Yönetmen: Peter Jackson (2001–2003)

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6. Forrest Gump

6. Forrest Gump

IMDb Puanı: 8.8/10

Özet: Düşük IQ'ya sahip olmasına rağmen hayatı boyunca birbirinden sıra dışı olayların merkezinde yer alan Forrest Gump'ın dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Aşk, dostluk, savaş ve hayata dair verdiği unutulmaz mesajlarla her yaştan izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Her izleyişte farklı bir ayrıntı yakalamak mümkün.

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

Yönetmen: Robert Zemeckis (1994)

7. Inception (Başlangıç)

7. Inception (Başlangıç)

IMDb Puanı: 8.8/10

Özet: İnsanların rüyalarına girerek bilinçaltından bilgi çalan Dom Cobb, bu kez tam tersini yapmak zorundadır: Bir fikri zihinlere yerleştirmek. Christopher Nolan'ın katmanlı anlatımı ve sürprizlerle dolu kurgusu sayesinde film, her izleyişte yeni detaylar keşfetme fırsatı sunuyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy

Yönetmen: Christopher Nolan (2010)

8. Fight Club (Dövüş Kulübü)

8. Fight Club (Dövüş Kulübü)

IMDb Puanı: 8.8/10

Özet: Hayatından sıkılan isimsiz bir adamın Tyler Durden ile tanışmasının ardından başlayan olaylar, kısa sürede kontrolden çıkar. Sisteme yönelik eleştirileri, unutulmaz replikleri ve şaşırtıcı finaliyle kült statüsüne ulaşan film, her izleyişte farklı yorumlara açık bir deneyim sunuyor.

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

Yönetmen: David Fincher (1999)

9. Interstellar

9. Interstellar

IMDb Puanı: 8.7/10

Özet: Yaşanabilir bir gezegen bulmak için uzayın derinliklerine doğru yola çıkan bir grup astronotun nefes kesen yolculuğunu anlatıyor. Bilimsel teorileri duygusal bir baba-kız hikâyesiyle birleştiren yapım, görsel şöleni ve Hans Zimmer imzalı müzikleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine

Yönetmen: Christopher Nolan (2014)

10. The Matrix (Matrix)

10. The Matrix (Matrix)

IMDb Puanı: 8.7/10

Özet: Sıradan bir yazılımcı olan Neo, yaşadığı dünyanın aslında dev bir simülasyon olduğunu öğrenince insanlığın kaderini değiştirecek bir savaşın içine çekilir. Çığır açan görsel efektleri, felsefi altyapısı ve aksiyon sahneleri sayesinde yıllardır popülerliğini koruyan kült yapımlar arasında yer alıyor.

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski (1999)

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11. Pulp Fiction (Ucuz Roman)

11. Pulp Fiction (Ucuz Roman)

IMDb Puanı: 8.9/10

Özet: Quentin Tarantino'nun kült klasiği, birbirinden bağımsız gibi görünen suç hikâyelerini ustalıkla tek bir anlatıda buluşturuyor. Hafızalara kazınan diyalogları, sıra dışı anlatım tekniği ve ikonik sahneleriyle her izleyişte yeni ayrıntılar keşfetmek mümkün. Sinema tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Oyuncular: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis

Yönetmen: Quentin Tarantino (1994)

12. The Good, the Bad and the Ugly (İyi, Kötü ve Çirkin)

12. The Good, the Bad and the Ugly (İyi, Kötü ve Çirkin)

IMDb Puanı: 8.8/10

Özet: Amerikan İç Savaşı sırasında gizli bir hazineyi bulmaya çalışan üç silahşorun yolları kesişir. Ennio Morricone'nin unutulmaz müzikleri ve Sergio Leone'nin eşsiz yönetmenliği sayesinde western türünün en büyük başyapıtlarından biri kabul edilir. Yıllar geçmesine rağmen hâlâ aynı heyecanla izleniyor.

Oyuncular: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach

Yönetmen: Sergio Leone (1966)

13. The Prestige (Prestij)

13. The Prestige (Prestij)

IMDb Puanı: 8.5/10

Özet: İki başarılı illüzyonistin rekabeti zamanla saplantıya dönüşür ve her ikisi de birbirini alt etmek için sınırlarını zorlamaya başlar. Christopher Nolan'ın sürprizlerle dolu kurgusu sayesinde film, ikinci hatta üçüncü izleyişte bile yeni ipuçları yakalamanızı sağlıyor. Finali ise sinema tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak gösteriliyor.

Oyuncular: Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine

Yönetmen: Christopher Nolan (2006)

14. The Green Mile (Yeşil Yol)

14. The Green Mile (Yeşil Yol)

IMDb Puanı: 8.6/10

Özet: İdam mahkûmlarının kaldığı bir hapishanede görev yapan gardiyan Paul Edgecomb'un hayatı, olağanüstü güçlere sahip John Coffey'in gelişiyle değişir. Duygusal anlatımı ve unutulmaz karakterleriyle izleyenleri derinden etkileyen film, her izleyişte aynı yoğun duyguları hissettirmeyi başarıyor.

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Yönetmen: Frank Darabont (1999)

15. Goodfellas (Sıkı Dostlar)

15. Goodfellas (Sıkı Dostlar)

IMDb Puanı: 8.7/10

Özet: Henry Hill'in çocukluk hayalini gerçekleştirerek mafya dünyasına adım atmasının ardından yaşanan yükseliş ve çöküş hikâyesini anlatıyor. Martin Scorsese'nin dinamik anlatımı ve unutulmaz oyunculuk performansları sayesinde suç filmleri denince akla gelen ilk yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

Yönetmen: Martin Scorsese (1990)

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16. The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği)

16. The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği)

IMDb Puanı: 8.6/10

Özet: Genç FBI ajanı Clarice Starling, seri katil Buffalo Bill'i yakalayabilmek için hapiste bulunan dahi psikiyatrist Hannibal Lecter'dan yardım ister. Gerilim ve psikolojik tansiyonu ustalıkla bir araya getiren yapım, Anthony Hopkins'in efsaneleşen performansıyla hafızalara kazındı.

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn

Yönetmen: Jonathan Demme (1991)

17. Se7en (Yedi)

17. Se7en (Yedi)

IMDb Puanı: 8.6/10

Özet: Yedi ölümcül günahı temel alan seri cinayetleri araştıran iki dedektif, kariyerlerinin en zorlu vakasıyla karşı karşıya kalır. Karanlık atmosferi, temposu hiç düşmeyen hikâyesi ve unutulmaz finali sayesinde gerilim sinemasının en güçlü örneklerinden biri kabul ediliyor.

Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey

Yönetmen: David Fincher (1995)

18. Harry Potter (Harry Potter Serisi)

18. Harry Potter (Harry Potter Serisi)

IMDb Puanı: Serinin filmleri dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından yüksek puanlarla değerlendirildi.

Özet: Genç büyücü Harry Potter'ın Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda başlayan macerası, sekiz filme yayılan unutulmaz bir fantastik evrene dönüşüyor. Seri boyunca karakterlerin gelişimine tanıklık ederken dostluk, cesaret ve fedakârlık temaları ön plana çıkıyor. Pek çok izleyici için her yıl yeniden izlenen vazgeçilmez film serilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Maggie Smith

Yönetmen: Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell, David Yates (2001–2011)

19. The Truman Show

19. The Truman Show

IMDb Puanı: 8.2/10

Özet: Truman Burbank, kusursuz görünen hayatının aslında milyonlarca kişi tarafından izlenen dev bir televizyon programı olduğunu bilmeden yaşamaktadır. Gerçeklik algısını sorgulatan hikâyesi ve Jim Carrey'nin unutulmaz performansıyla yıllar geçse de güncelliğini koruyan filmler arasında yer alıyor.

Oyuncular: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris

Yönetmen: Peter Weir (1998)

20. Shutter Island (Zindan Adası)

20. Shutter Island (Zindan Adası)

IMDb Puanı: 8.2/10

Özet: Teddy Daniels ve ortağı, akıl hastalarının tutulduğu gizemli bir adadaki kayıp vakasını araştırmak üzere görevlendirilir. Ancak soruşturma ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Sürpriz finali ve tekrar izledikçe fark edilen detayları sayesinde en çok yeniden izlenen psikolojik gerilim filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams

Yönetmen: Martin Scorsese (2010)

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21. Whiplash

21. Whiplash

IMDb Puanı: 8.5/10

Özet: Genç baterist Andrew Neiman, ülkenin en prestijli müzik okulunda hayalini gerçekleştirmek için acımasız eğitmen Terence Fletcher'ın öğrencisi olur. Mükemmellik uğruna verilen psikolojik mücadeleyi etkileyici bir tempoyla anlatan film, her izleyişte farklı duygular hissettiren modern klasiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Oyuncular: Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser

Yönetmen: Damien Chazelle (2014)

22. Gladiator (Gladyatör)

22. Gladiator (Gladyatör)

IMDb Puanı: 8.5/10

Özet: Roma İmparatorluğu'nun en başarılı generallerinden Maximus, yaşadığı büyük ihanetin ardından gladyatör olarak arenalara çıkmak zorunda kalır. İntikam, onur ve cesaret temalarını epik bir anlatımla buluşturan film, unutulmaz savaş sahneleri ve güçlü oyunculuk performanslarıyla yıllardır ilgi görmeye devam ediyor.

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed

Yönetmen: Ridley Scott (2000)

23. Home Alone (Evde Tek Başına)

23. Home Alone (Evde Tek Başına)

IMDb Puanı: 7.7/10

Özet: Ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan küçük Kevin, eve girmeye çalışan iki hırsıza karşı birbirinden yaratıcı tuzaklar kurar. Eğlenceli sahneleri ve unutulmaz karakterleriyle özellikle yılbaşı döneminin vazgeçilmez filmlerinden biri hâline gelen yapım, her yaştan izleyicinin defalarca izlediği klasikler arasında yer alıyor.

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara

Yönetmen: Chris Columbus (1990)

24. Back to the Future (Geleceğe Dönüş)

24. Back to the Future (Geleceğe Dönüş)

IMDb Puanı: 8.5/10

Özet: Genç Marty McFly, çılgın bilim insanı Doc Brown'ın geliştirdiği zaman makinesi sayesinde yanlışlıkla geçmişe gider. Ancak kendi geleceğini değiştirmemek için zamana karşı yarışması gerekir. Mizah, bilim kurgu ve macerayı kusursuz şekilde harmanlayan film, onlarca yıl geçmesine rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover

Yönetmen: Robert Zemeckis (1985)

25. The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)

IMDb Puanı: 8.2/10

Özet: Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, borsacı Jordan Belfort'un kısa sürede ulaştığı büyük serveti ve kontrolden çıkan yaşamını konu alıyor. Leonardo DiCaprio'nun unutulmaz performansı, yüksek temposu ve eğlenceli anlatımı sayesinde tekrar tekrar izlenen modern klasiklerden biri olmayı başarıyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey

Yönetmen: Martin Scorsese (2013)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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