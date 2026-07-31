En Az 10 Defa İzlediğin Film: Her Sahnesi Aklımızda!
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Bazı filmler vardır; aradan yıllar geçse de ilk izlediğiniz günkü heyecanı yaşatır. Bir sahnesine denk geldiğinizde kumandayı bıraktırır, dijital platformlarda karşınıza çıktığında ise kendinizi bir kez daha izlerken bulursunuz. Biz de sizin için IMDb'nin en sevilen yapımları arasından tekrar tekrar izlenen filmleri derledik. Peki siz en az 10 defa hangi filmi izlediniz?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
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2. The Godfather (Baba)
3. The Dark Knight (Kara Şövalye)
4. 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam)
5. The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi Serisi)
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6. Forrest Gump
7. Inception (Başlangıç)
8. Fight Club (Dövüş Kulübü)
9. Interstellar
10. The Matrix (Matrix)
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11. Pulp Fiction (Ucuz Roman)
12. The Good, the Bad and the Ugly (İyi, Kötü ve Çirkin)
13. The Prestige (Prestij)
14. The Green Mile (Yeşil Yol)
15. Goodfellas (Sıkı Dostlar)
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16. The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği)
17. Se7en (Yedi)
18. Harry Potter (Harry Potter Serisi)
19. The Truman Show
20. Shutter Island (Zindan Adası)
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21. Whiplash
22. Gladiator (Gladyatör)
23. Home Alone (Evde Tek Başına)
24. Back to the Future (Geleceğe Dönüş)
25. The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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