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İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı? TÜGVA Etkinliği Nedeniyle Trafiğe Kapanacak Yollar Açıklandı

İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı? TÜGVA Etkinliği Nedeniyle Trafiğe Kapanacak Yollar Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 09:42
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TÜGVA'nın 81 şehirde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programı bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek. Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacak olması sebebiyle İstanbul’da bugün 12.00’den sonra bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek TÜGVA etkinliği kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek TÜGVA etkinliği kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de ilçede kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. 

Saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar şu şekilde:

  • Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yanyol katılımı,

  • TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti,

  • TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler,

  • Metin Oktay Caddesi (her iki istikamet),

  • Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yanyol katılımı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Emniyet, kapalı yollara ilişkin alternatif yolları da duyurdu Alternatif yollar ise şöyle:

  • TEM Kuzey Yol,

  • Büyükdere Caddesi,

  • Azerbaycan Caddesi,

  • Kemerburgaz Caddesi,

  • Cendere Caddesi,

  • Selçuklu Caddesi,

  • Anadolu Caddesi,

  • Gün Işığı Sokak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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