İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı? TÜGVA Etkinliği Nedeniyle Trafiğe Kapanacak Yollar Açıklandı
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TÜGVA'nın 81 şehirde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programı bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek. Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacak olması sebebiyle İstanbul’da bugün 12.00’den sonra bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek TÜGVA etkinliği kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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