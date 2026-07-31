Sen Ne Kadar Kahve İnsanısın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar için kahve sadece uyku açan bir içecekken bazıları içinse kısa bir mola demek! Peki sen kahveyle nasıl bir ilişki içindesin? 'Kahve içmeden kendime gelemem!' cümlesini rol yapmak için mi yoksa gerçek olduğu için mi söylüyorsun? Vereceğin cevaplara göre bakalım sen gerçekten ne kadar kahve insanısın? 🤔
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir arkadaşın "Hadi çıkıp bir şeyler içelim." dedi. Ne yaparsın?
2. Hangi hediye seni daha çok mutlu eder?
3. Yoğun geçen bir günün sonunda kendini nasıl ödüllendirirsin?
4. Bir mekana oturduğunda ilk ne sipariş edersin?
5. Evinde bunlardan sadece biri olacak. Hangisini seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gün içinde ne kadar kahve tüketiyorsun?
7. Kahve senin için en çok ne ifade ediyor?
8. Son olarak favori kahveni seç bakalım. 👇
Sen tam bir kahve aşığısın!
Kahveyi seviyorsun ama onsuz da yaşayabilirsin!
Sen pek de kahve insanı değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın