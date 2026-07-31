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Sen Ne Kadar Kahve İnsanısın?

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İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.07.2026 - 10:01
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Bazı insanlar için kahve sadece uyku açan bir içecekken bazıları içinse kısa bir mola demek! Peki sen kahveyle nasıl bir ilişki içindesin? 'Kahve içmeden kendime gelemem!' cümlesini rol yapmak için mi yoksa gerçek olduğu için mi söylüyorsun? Vereceğin cevaplara göre bakalım sen gerçekten ne kadar kahve insanısın? 🤔

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1. Bir arkadaşın "Hadi çıkıp bir şeyler içelim." dedi. Ne yaparsın?

2. Hangi hediye seni daha çok mutlu eder?

3. Yoğun geçen bir günün sonunda kendini nasıl ödüllendirirsin?

4. Bir mekana oturduğunda ilk ne sipariş edersin?

5. Evinde bunlardan sadece biri olacak. Hangisini seçersin?

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6. Gün içinde ne kadar kahve tüketiyorsun?

7. Kahve senin için en çok ne ifade ediyor?

8. Son olarak favori kahveni seç bakalım. 👇

Sen tam bir kahve aşığısın!

Kahve senin için sıradan bir içecek değil, güne başlamak için mutlaka yapman gereken bir ritüel gibi! Bir kafeye gittiğinde menüye uzun uzun bakmana bile gerek kalmıyor çünkü favorilerin çoktan belli! Hep içtiğin belli bir kahve olsa da arada yeni tatlar da deniyorsun. Gün içinde kısa bir mola vermek istediğinde aklına ilk gelen şey çoğu zaman güzel bir fincan kahve oluyor. Kahve eşliğinde çalışmak, kitap okumak ya da sadece pencerenin önünde oturmak bile sana iyi geliyor. Kısacası senin hayatında kahvenin yeri oldukça büyük ve bu durumdan hiç şikayetçi değilsin.

Kahveyi seviyorsun ama onsuz da yaşayabilirsin!

Kahveyle aran gayet iyi ama onu hayatının merkezine koymuyorsun. Canın istediğinde güzel bir kahve içmek sana keyif veriyor fakat bunun için özel bir plan yapmıyorsun. Sen daha çok bulunduğun ortamı, sohbeti ya da anın tadını çıkarmayı önemsiyorsun. Kahve bunlara eşlik ettiği sürece güzel ama olmadığında da büyük bir eksiklik hissetmiyorsun. Farklı içecekleri denemeye de açıksın ve seçimlerini tamamen moduna göre yapıyorsun. Yani senin için kahve güzel bir detay, ama asıl mesele güzel vakit geçirmek.

Sen pek de kahve insanı değilsin!

Kahve senin hayatında pek de önemli bir içecek değil. Bazen içiyorsun, bazen haftalarca aklına bile gelmiyor. Bir kafeye gittiğinde ilk seçeneğin kahve olmuyor. Sen daha çok bulunduğun ortamdan, yaptığın sohbetten ya da geçirdiğin zamandan keyif alıyorsun. Bir fincan kahve seni mutlu edebilir ama onsuz da aynı şekilde güzel bir gün geçirebilirsin. Yani kahveyle aran kötü değil, sadece ilişkiniz biraz mesafeli.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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