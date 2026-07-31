Sen Ne Kadar Kahve İnsanısın?

Kahve senin için sıradan bir içecek değil, güne başlamak için mutlaka yapman gereken bir ritüel gibi! Bir kafeye gittiğinde menüye uzun uzun bakmana bile gerek kalmıyor çünkü favorilerin çoktan belli! Hep içtiğin belli bir kahve olsa da arada yeni tatlar da deniyorsun. Gün içinde kısa bir mola vermek istediğinde aklına ilk gelen şey çoğu zaman güzel bir fincan kahve oluyor. Kahve eşliğinde çalışmak, kitap okumak ya da sadece pencerenin önünde oturmak bile sana iyi geliyor. Kısacası senin hayatında kahvenin yeri oldukça büyük ve bu durumdan hiç şikayetçi değilsin.