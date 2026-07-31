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BTS'ten Grammy Boykotu: Yeni Kategori Kararı Tartışma Yarattı

BTS'ten Grammy Boykotu: Yeni Kategori Kararı Tartışma Yarattı

k-pop
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 10:05
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K-pop'un küresel yıldızı BTS'nin Grammy kararı müzik dünyasının gündemine oturdu! Grammy Ödülleri'nde oluşturulan yeni “Best Asian Pop Music Performance” kategoriye tepki göstererek grup, 2027 Grammy değerlendirmelerine müzik göndermeyeceğini açıkladı. Peki, BTS bu yıl Grammy'de yok mu? Neden yok? 

İşte detaylar! 

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Grammy'nin Yeni Kategorisi Tartışma Yarattı

Grammy'nin Yeni Kategorisi Tartışma Yarattı

Grammy Ödülleri'nde 2027 yılı itibarıyla “Best Asian Pop Music Performance” adıyla yeni bir kategori oluşturuldu. Grammy yönetimi bu adımı Asya pop müziğine daha fazla alan açmak olarak açıklarken, karar müzik dünyasında farklı yorumlara neden oldu.

Bazı sanatçılar yeni kategoriyi Asyalı müzisyenlerin daha fazla tanınması için önemli bir adım olarak görürken, bazıları ise küresel başarı elde eden türlerin ayrı bir başlık altında değerlendirilmesini eleştirdi. En büyük tepki ise BTS grubundan geldi!

BTS'ten Grammy Boykotu!

BTS'ten Grammy Boykotu!

K-pop'un dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden BTS, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Grammy sürecine katılmama kararı aldığını duyurdu.

Grup üyeleri, müziklerinin yalnızca dil veya bölge üzerinden sınıflandırılmasını istemediklerini belirterek, eserlerinin genel müzik kategorilerinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'Kategorize Edilmek Değil, Müzik Olarak Görülmek İstiyoruz'

BTS'nin kararı kısa sürede dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Hayranlar sosyal medyada gruba destek verirken, Grammy'nin yeni kategorisine ilişkin tartışma da büyüdü.

BTS daha önce de Grammy tarihinde önemli bir yer edinmiş, adaylık alan ilk K-pop gruplarından biri olmuştu. Bu nedenle grubun kararı, yalnızca bir ödül başvurusu meselesi değil, müzik endüstrisindeki temsil tartışmasının yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Grammy'den Yeni Kategori Savunması

Grammy'den Yeni Kategori Savunması

Grammy yönetimi, BTS'nin kararının ardından hızla yeni kategorinin herhangi bir ayrım amacı taşımadığını açıkladı. Bunun aksine kararın, Asya pop müziğinin yükselen etkisini kabul eden bir adım olduğunu açıkladı.

Ancak BTS'nin aldığı karar değişmedi. Üstelik, 

'Müzikte sınırlar mı olmalı, yoksa başarı gösteren sanatçılar ana kategorilerde mi yarışmalı?' tartışması da yeniden gündeme geldi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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