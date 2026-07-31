BTS'ten Grammy Boykotu: Yeni Kategori Kararı Tartışma Yarattı
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K-pop'un küresel yıldızı BTS'nin Grammy kararı müzik dünyasının gündemine oturdu! Grammy Ödülleri'nde oluşturulan yeni “Best Asian Pop Music Performance” kategoriye tepki göstererek grup, 2027 Grammy değerlendirmelerine müzik göndermeyeceğini açıkladı. Peki, BTS bu yıl Grammy'de yok mu? Neden yok?
İşte detaylar!
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Grammy'nin Yeni Kategorisi Tartışma Yarattı
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BTS'ten Grammy Boykotu!
Grammy'den Yeni Kategori Savunması
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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