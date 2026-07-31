BTS'ten Grammy Boykotu: Yeni Kategori Kararı Tartışma Yarattı

Grammy Ödülleri'nde 2027 yılı itibarıyla “Best Asian Pop Music Performance” adıyla yeni bir kategori oluşturuldu. Grammy yönetimi bu adımı Asya pop müziğine daha fazla alan açmak olarak açıklarken, karar müzik dünyasında farklı yorumlara neden oldu.

Bazı sanatçılar yeni kategoriyi Asyalı müzisyenlerin daha fazla tanınması için önemli bir adım olarak görürken, bazıları ise küresel başarı elde eden türlerin ayrı bir başlık altında değerlendirilmesini eleştirdi. En büyük tepki ise BTS grubundan geldi!