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Yaşam
Türk Döneri İlham Oldu: Dönen Bilgisayar Kasası Görenleri Şaşırttı

Türk Döneri İlham Oldu: Dönen Bilgisayar Kasası Görenleri Şaşırttı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 17:16
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Teknoloji dünyası yine sınırları zorluyor! Bir Reddit kullanıcısı, Türk dönerinden ilham alarak hazırladığı özel bilgisayar kasasıyla teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti. “Turkish Kebab PC” adını verdiği sistem, sadece görünümüyle değil çalışma şekliyle de alışılmışın dışına çıkıyor.

İşte detaylar! 

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Yapımı 4 Ay Sürdü, En Pahalı Parça Kasa Oldu

Yapımı 4 Ay Sürdü, En Pahalı Parça Kasa Oldu

Tahmin ederseniz ki sıra dışı bilgisayarın ortaya çıkması ise hiç kolay olmadı. Projeyi hazırlayan Reddit kullanıcısı, sistem üzerinde yaklaşık 4 ay boyunca çalıştı. Hatta yapım sürecinin üçüncü ayına kadar bilgisayarın istenildiği gibi çalışıp çalışmayacağından emin olmadığını açıkladı.

Donanım tarafında Ryzen 5 3600X işlemci, 16 GB DDR4 RAM, MSI RTX 3070 Super ekran kartı ve 1 TB SSD depolama alanı kullanıldı. Ancak bu sistemde en dikkat çeken detay, bilgisayar parçalarından çok özel olarak tasarlanan kasası oldu.

Kullanıcıya göre yalnızca kasanın maliyeti yaklaşık 1.000 dolara ulaştı. 

Dönen mekanizmanın oluşturulması, sistemin güvenli şekilde çalışması ve parçaların uyumlu hale getirilmesi projenin en zorlu aşamalarından biri oldu.

Kasa Döner Gibi Dönüyor Ama Kablolar Dolaşmıyor

Kasa Döner Gibi Dönüyor Ama Kablolar Dolaşmıyor

Dönen bir bilgisayar tasarlarken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri kabloların hareket sırasında dolaşmasıydı. Bu sorunu çözmek için ise sistemde “slip ring” adı verilen özel döner bağlantı halkaları kullanıldı.

Elektrik ve veri aktarımını hareket halindeyken sürdürebilen bu parçalar, aslında birçok farklı teknolojide kullanılıyor. Tavan vantilatörlerinden MRI cihazlarına, eğlence parklarındaki döner sistemlerden rüzgar türbinlerine kadar pek çok alanda slip ring teknolojisinden yararlanılıyor.

Üç Farklı Hız Seçeneği Bulunuyor

Bu özel bilgisayar kasası yalnızca görsel bir şov sunmakla kalmıyor. Sistemin ön bölümünde yer alan küçük bir anahtar sayesinde dönüş hızı da değiştirilebiliyor.

Kullanıcılar bilgisayarı yavaş, normal veya maksimum hız seçeneklerinden biriyle çalıştırabiliyor. Böylece “Turkish Kebab PC”, güçlü bir bilgisayar olmanın yanı sıra masa üzerinde sergilenen sıra dışı bir teknoloji projesine dönüşüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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