Türk Döneri İlham Oldu: Dönen Bilgisayar Kasası Görenleri Şaşırttı
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Teknoloji dünyası yine sınırları zorluyor! Bir Reddit kullanıcısı, Türk dönerinden ilham alarak hazırladığı özel bilgisayar kasasıyla teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti. “Turkish Kebab PC” adını verdiği sistem, sadece görünümüyle değil çalışma şekliyle de alışılmışın dışına çıkıyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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