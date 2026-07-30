Türk Döneri İlham Oldu: Dönen Bilgisayar Kasası Görenleri Şaşırttı

Tahmin ederseniz ki sıra dışı bilgisayarın ortaya çıkması ise hiç kolay olmadı. Projeyi hazırlayan Reddit kullanıcısı, sistem üzerinde yaklaşık 4 ay boyunca çalıştı. Hatta yapım sürecinin üçüncü ayına kadar bilgisayarın istenildiği gibi çalışıp çalışmayacağından emin olmadığını açıkladı.

Donanım tarafında Ryzen 5 3600X işlemci, 16 GB DDR4 RAM, MSI RTX 3070 Super ekran kartı ve 1 TB SSD depolama alanı kullanıldı. Ancak bu sistemde en dikkat çeken detay, bilgisayar parçalarından çok özel olarak tasarlanan kasası oldu.

Kullanıcıya göre yalnızca kasanın maliyeti yaklaşık 1.000 dolara ulaştı.

Dönen mekanizmanın oluşturulması, sistemin güvenli şekilde çalışması ve parçaların uyumlu hale getirilmesi projenin en zorlu aşamalarından biri oldu.