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Teyze Yeğen Kavgasından Eski Filmlerin Yeniden Çekilmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Teyze Yeğen Kavgasından Eski Filmlerin Yeniden Çekilmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2026 - 17:48
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım Perşembe günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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twitter.com

Yarışamazsın.

Yarışamazsın.
twitter.com

Doğru kullanım budur.

Doğru kullanım budur.
twitter.com

Gurmeler bilir.

Gurmeler bilir.
twitter.com

Tamamen bu ortam.

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Mantıklı!

Mantıklı!
twitter.com

Söylenmeyeni söylemiş.

Söylenmeyeni söylemiş.
twitter.com

Küslük olmaz.

Küslük olmaz.
twitter.com

Ha gayret!

Ha gayret!
twitter.com
twitter.com
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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