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Bir Turist Ayasofya'ya Giriş Ücreti Ödememek İçin Namaz Kılıyormuş Gibi Yaptı

Bir Turist Ayasofya'ya Giriş Ücreti Ödememek İçin Namaz Kılıyormuş Gibi Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2026 - 12:19
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İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nde yabancı turistlere uygulanan 25 Euro’luk giriş ücretini ödemek istemeyen Ukraynalı turist Bohdan Mukha, namaz vaktini bekleyerek ibadet girişini kullandı ve namaz kılıyor gibi yaparak ücretsiz şekilde içeri girdiğini iddia ettiği bir video paylaştı.

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O anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı.

Bu gönderi sosyal medyada ilgi çekti.

Bu gönderi sosyal medyada ilgi çekti.
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İtiraz edenler de oldu.

İtiraz edenler de oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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