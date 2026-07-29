Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele 3'ü Duyurmasının Ardından Gelen Senaryo Tahminleri
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Vizyona girişinin ardından Türk sinemasının en önemli yapımlarından biri olarak anılan Vizontele 2001'deki başarısını 2004'teki devam filmi Tuuba ile taçlandırmıştı. Yılmaz Erdoğan da 22 yıl sonra yeni bir Vizontele çekeceğini açıkladı. Tabii hikayeyi bilenler yeni film hakkında beyin jimnastiği de yaptı.
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Vizontele 3 geliyor!
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Filmin duyurulmasının ardından alternatif senaryolar da gelmeye başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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