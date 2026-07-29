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Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele 3'ü Duyurmasının Ardından Gelen Senaryo Tahminleri

Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele 3'ü Duyurmasının Ardından Gelen Senaryo Tahminleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 12:43
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Vizyona girişinin ardından Türk sinemasının en önemli yapımlarından biri olarak anılan Vizontele 2001'deki başarısını 2004'teki devam filmi Tuuba ile taçlandırmıştı. Yılmaz Erdoğan da 22 yıl sonra yeni bir Vizontele çekeceğini açıkladı. Tabii hikayeyi bilenler yeni film hakkında beyin jimnastiği de yaptı.

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Vizontele 3 geliyor!

Vizontele 3 geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Uçar'la F90 programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmiyle milyonları etkileyen Vizontele serisinin üçüncü filmi için geri sayımın başladığını açıklamıştı.

Erdoğan 'Sinemanın sahadan çekiliyor gibi olması çok kötü. Onu geri getirmemiz lazım. Bu sene 2 Aile Arasında'yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle öyle sinemayı geri almalıyız' sözleriyle 2027'de vizyona girecek yeni film hakkında ilk duyuruyu yapmış oldu.

Filmin duyurulmasının ardından alternatif senaryolar da gelmeye başladı.

Filmin duyurulmasının ardından alternatif senaryolar da gelmeye başladı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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