Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele 3'ü Duyurmasının Ardından Gelen Senaryo Tahminleri

Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Uçar'la F90 programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmiyle milyonları etkileyen Vizontele serisinin üçüncü filmi için geri sayımın başladığını açıklamıştı.

Erdoğan 'Sinemanın sahadan çekiliyor gibi olması çok kötü. Onu geri getirmemiz lazım. Bu sene 2 Aile Arasında'yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle öyle sinemayı geri almalıyız' sözleriyle 2027'de vizyona girecek yeni film hakkında ilk duyuruyu yapmış oldu.