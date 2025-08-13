İzlerken Ağlama Krizine Gireceğiniz, Depresyonunuza Depresyon Katacağınız 15 Film!

Çocukken çok yakın olan Nora ve Hae Sung, Nora’nın ailesiyle birlikte Güney Kore’den Kanada’ya taşınmasıyla ayrılıyor. Yıllar sonra internet üzerinden yeniden iletişim kuruyorlar ancak farklı hayatlara sahip oldukları için bir araya gelemiyorlar. Aradan geçen on iki yılın ardından Hae Sung, Nora’yı görmek için New York’a geliyor. Geçmişin anıları ve yarım kalan duygular, ikisinin de hayatını yeniden sorgulamasına neden oluyor. Buluşma, ikisinin de içinde taşıdığı “ne olurdu” sorusunu daha da derinleştiriyor.