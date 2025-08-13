İzlerken Ağlama Krizine Gireceğiniz, Depresyonunuza Depresyon Katacağınız 15 Film!
Bazen bi filmin sonunu bilmemize rağmen tekrar tekrar izler, tekrar tekrar ağlarız. O ağladığımız an bizi büyüler. Çünkü bu filmden inanılmaz derecede etkilendiğimiz ve önümüzdeki 10 yıl boyunca da bu filmi düşüneceğimiz anlamına gelir. Şimdi birlikte, duygusal sahnelerini düşünmek bile ağlamamıza yetecek olan o filmlerin konularını inceleyelim.
1. We Live in Time (2024)
2. Aşk Mevsimi (Past Lives, 2023)
3. Bergen (2022)
4. I’m Still Here (2024)
5. All the Bright Places (2020)
6. Kuru Otlar Üstüne (2023)
7. My Dead Friend Zoe (2025)
8. Aftersun (2022)
9. Babamın Kemanı (2022)
10. The Son (2022)
11. Gönül (2022)
12. CODA (2021)
13. İyi Bir Aile Değiliz (2023)
14. Pieces of a Woman (2021)
15. The Whale (2022)
