İzlerken Ağlama Krizine Gireceğiniz, Depresyonunuza Depresyon Katacağınız 15 Film!

İzlerken Ağlama Krizine Gireceğiniz, Depresyonunuza Depresyon Katacağınız 15 Film!

13.08.2025 - 16:02

Bazen bi filmin sonunu bilmemize rağmen tekrar tekrar izler, tekrar tekrar ağlarız. O ağladığımız an bizi büyüler. Çünkü bu filmden inanılmaz derecede etkilendiğimiz ve önümüzdeki 10 yıl boyunca da bu filmi düşüneceğimiz anlamına gelir. Şimdi birlikte, duygusal sahnelerini düşünmek bile ağlamamıza yetecek olan o filmlerin konularını inceleyelim.

1. We Live in Time (2024)

1. We Live in Time (2024)

Tobias ve Almut’un tesadüfen tanışmasıyla başlayan hikâye, on yıl boyunca ilişkilerinin farklı dönemlerini takip ediyor. Zaman sıçramalarıyla ilerleyen film, ikilinin birlikte geçirdiği mutlu anları, karşılaştıkları zorlukları ve hayatlarını değiştiren olayları gösteriyor. Sağlık sorunları, ilişkilerinin seyrini değiştiriyor ve kalan zamanlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda ikisini de önemli kararlar almaya zorluyor.

2. Aşk Mevsimi (Past Lives, 2023)

2. Aşk Mevsimi (Past Lives, 2023)

Çocukken çok yakın olan Nora ve Hae Sung, Nora’nın ailesiyle birlikte Güney Kore’den Kanada’ya taşınmasıyla ayrılıyor. Yıllar sonra internet üzerinden yeniden iletişim kuruyorlar ancak farklı hayatlara sahip oldukları için bir araya gelemiyorlar. Aradan geçen on iki yılın ardından Hae Sung, Nora’yı görmek için New York’a geliyor. Geçmişin anıları ve yarım kalan duygular, ikisinin de hayatını yeniden sorgulamasına neden oluyor. Buluşma, ikisinin de içinde taşıdığı “ne olurdu” sorusunu daha da derinleştiriyor.

3. Bergen (2022)

3. Bergen (2022)

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Bergen’in hayat hikâyesi, çocukluğundan sahne kariyerine ve maalesef trajik ölümüne kadar anlatılıyor. Film, onun yaşadığı zorlukları, müzik tutkusunu ve en çok da uğradığı şiddeti merkeze alıyor. Bergen, hem sanatındaki başarısıyla hem de yaşadığı acılarla hafızalarda yer ediyor. Ve bu filmle birlikte onun hayatına tanık etmiş oluyoruz.

4. I’m Still Here (2024)

4. I’m Still Here (2024)

1970’lerde Brezilya’daki askeri darbe döneminde, eski milletvekili Rubens Paiva evine yapılan baskınla gözaltına alınıyor ve kayboluyor. Eşi Eunice, kocasının akıbetini öğrenmek için yıllarca mücadele ediyor, baskılara ve işkenceye rağmen adalet arayışından vazgeçmiyor. Yıllar sonra Rubens’in işkence altında öldürüldüğü ortaya çıkıyor, ancak sorumlular yargılanmıyor.

5. All the Bright Places (2020)

5. All the Bright Places (2020)

Violet ve Finch, lisede tanışıyor ve birbirlerinin yaralarını sarıyor. Violet, ablasının ölümünün ardından hayata tutunmakta zorlanıyor, Finch ise kendi içsel karanlığıyla savaşıyor. Birlikte yaptıkları küçük geziler ve paylaştıkları anlar, ikisinin de yaşamına umut katıyor. Ancak Finch’in ruhsal sorunları giderek ağırlaşıyor ve Violet, onu kurtarmaya yetemiyor.

6. Kuru Otlar Üstüne (2023)

6. Kuru Otlar Üstüne (2023)

Doğu Anadolu’da zorunlu görev yapan öğretmen Samet, tayin hayaliyle günlerini sayıyor. Ancak öğrencilerinden biriyle ilgili ortaya çıkan bir iddia, hem mesleğini hem de çevresiyle ilişkilerini sarsıyor. Karla kaplı köy hayatı, yalnızlık ve geleceğe dair umutsuzluk, Samet’in iç dünyasında giderek büyüyor. Tanıştığı Nuray, ona umut ışığı oluyor ancak bu bağ da Samet’in kararsızlıkları ve içsel sıkışmışlığıyla sınanıyor.

7. My Dead Friend Zoe (2025)

7. My Dead Friend Zoe (2025)

Irak Savaşı’nda görev yapmış eski asker Merit, savaş sonrası travmalar ve kayıplarla başa çıkmaya çalışıyor. En yakın arkadaşı Zoe’yi kaybettikten sonra, onun hayaliyle konuşarak hayata tutunuyor. Bu durum, ailesiyle ve özellikle annesiyle olan ilişkisini karmaşık hale getiriyor. Film, hem Merit’in geçmişiyle yüzleşmesini hem de kayıpla baş etme sürecinde yaşadığı duygusal kırılmaları detaylı bir şekilde gösteriyor.

8. Aftersun (2022)

8. Aftersun (2022)

11 yaşındaki Sophie, babası Calum ile Türkiye’de bir tatil geçiriyor. Güneşli günler, havuz keyfi ve küçük maceralarla geçen bu tatil, Sophie için mutlu anılar biriktiriyor gibi görünüyor. Ancak Calum’un ruhsal sorunları ve içsel yalnızlığı, tatilin arka planında sessizce hissediliyor. Yıllar sonra Sophie, bu tatili hatırlarken babasının o dönemde yaşadığı duygusal yükü fark ediyor.

9. Babamın Kemanı (2022)

9. Babamın Kemanı (2022)

Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Özlem, dayısı olan ünlü keman virtüözü Mehmet ile birlikte yaşamaya başlıyor. Mehmet, içine kapanık ve duygularını ifade etmekte zorlanan biridir. Zamanla ikisi arasında müzik sayesinde güçlü bir bağ oluşuyor. Geçmişin kırgınlıkları, paylaşılan notalarla yavaş yavaş iyileşiyor. Film, kayıp, aile ve sevgi temasını sıcak ama hüzünlü bir şekilde işleyerek finalinde izleyiciyi gözyaşlarına boğuyor.

10. The Son (2022)

10. The Son (2022)

Peter, eski eşiyle olan evliliğinden olan oğlu Nicholas’ın depresyonla mücadele ettiğini öğreniyor. Oğlunu yanına alarak ona daha iyi bir yaşam sunmaya çalışıyor ancak Nicholas’ın ruhsal sorunları giderek ağırlaşıyor. Aile içindeki iletişim kopukluğu ve geçmişten gelen yaralar, baba-oğul ilişkisini zorluyor. Peter, oğluna yardım etmeye çalıştıkça kendi hatalarıyla yüzleşiyor.

11. Gönül (2022)

11. Gönül (2022)

Karavanıyla Anadolu’yu dolaşan göçebe müzisyen Piroz, özgür ruhlu bir hayat sürüyor. Bir düğünde tanıştığı genç gelin Sümbül, zorla evlendirilmek üzereyken ondan yardım istiyor. İkisi birlikte yola çıkarak hem aşka hem de özgürlüğe uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Yolda karşılaştıkları zorluklar ve tehlikeler, aralarındaki bağı güçlendiriyor ancak kader, hikâyelerini mutlu bir sona değil, hüzünlü bir vedaya götürüyor.

12. CODA (2021)

12. CODA (2021)

İşitme engelli bir ailenin tek duyan üyesi olan Ruby, hem okul hayatını hem de ailesinin balıkçılık işine yardım etme sorumluluğunu taşıyor. Müzik yeteneğini keşfettikten sonra bu alanda ilerlemek istiyor ancak ailesinden uzaklaşma fikri onu ikilemde bırakıyor. Ruby, kendi hayallerinin peşinden gitmeye çalışırken ailesine olan bağlılığıyla sınanıyor.

13. İyi Bir Aile Değiliz (2023)

13. İyi Bir Aile Değiliz (2023)

Yıllardır görüşmeyen kardeşler, babalarının ölüm haberini alınca cenaze için bir araya geliyor. Aile içindeki eski kırgınlıklar, sırlar ve hesaplaşmalar bu buluşmada yeniden gün yüzüne çıkıyor. Kardeşler arasındaki gerilim, zamanla yerini pişmanlık ve duygusal yüzleşmelere bırakıyor. Film, aile bağlarının ne kadar karmaşık olabileceğini ve kayıpların insanları bir araya getirdiğinde yaşanan içsel değişimleri hüzünlü bir şekilde yansıtıyor.

14. Pieces of a Woman (2021)

14. Pieces of a Woman (2021)

Martha ve Sean, evlerinde yaptıkları doğum sırasında bebeklerini kaybediyor. Bu trajik olay, ikisinin ilişkisini ve aileleriyle olan bağlarını derinden sarsıyor. Martha, hem fiziksel hem de duygusal olarak bu kaybın yarattığı boşlukla başa çıkmaya çalışıyor. Çevresindeki insanların iyi niyetli ama çoğu zaman yanlış şekilde yaklaşması, yas sürecini daha da zorlaştırıyor. Film, kaybın ağırlığını, anne olma arzusunu ve iyileşme sürecinin sancılarını çarpıcı bir gerçekçilikle aktarıyor.

15. The Whale (2022)

15. The Whale (2022)

İçine kapanmış ve obeziteyle mücadele eden İngilizce öğretmeni Charlie, hayatının son döneminde uzaklaştığı kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışıyor. Fiziksel sağlığı giderek kötüleşirken geçmişte yaptığı hatalar ve pişmanlıklar gün yüzüne çıkıyor. Kızıyla geçirdiği kısa zaman, hem aralarındaki kırgınlığı onarmaya hem de Charlie’nin kendini affetmesine vesile oluyor. Final sahnesinde de izleyiciyi gözyaşlarına boğuyor.

