Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor’da Kurallar Değişiyor, All Starlar Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan
02.01.2026 - 10:06

Survivor 2026 geçtiğimiz akşam (1 Ocak Perşembe) ilk bölümüyle ekranlardaydı. Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıkan program, yine heyecanı doruklara taşımayı başardı. Acun Ilıcalı, bu sezon değişen kurallar olduğundan bahsetti. Özellikle eleme sistemine dair detaylar dikkat çekti. Oylama olacak mı? Elemeler nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar…

Acun Ilıcalı, elemelerin hem oylama hem performans ile gerçekleşeceğini belirtti. 👇

Diğer sezonların aksine performansı iyi olan yarışmacı oylama ile adaya veda etme riski yaşamayacak.

Nasıl mı? Eleme geceleri olduğunda dört aday potaya çıkacak. İki yarışmacı seyircinin oylaması ile elemeden kurtulacak ve yarışmaya dönecek. Diğer iki yarışmacı ise düelloya çıkacak. Performansı iyi olan yarışmacı Dominik serüvenine devam ederken performansı yetersiz olan yarışmacı programa veda edecek.

Seyirciler oylamayı tv8oylama.com sitesinden ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

İlerleyen haftalarda All Starlar yarışmaya katılmaya başlayacak.

  • Üç dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bir takım en fazla iki kez ada konseyinde oylamaya gidecek. Üçüncü dokunulmazlık kaybedilirse o takım için oylama yapılmayacak.

  • Elenen yarışmacı, adaya veda etmeden önce “kader konseyine” çıkacak. Bu konseyde karşı takıma, yarışmacıyı kendi kadrolarına almak isteyip istemedikleri sorulacak. Kabul edilirse yarışmacı, birleşmeye kadar o takımda yoluna devam edecek.

  • Ödül oyunlarının önemi bu sezon önceki yıllara göre çok daha fazla artacak.

  • Parkur mücadeleleri 12 sayıda sona erecek. Takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında “Best Of” aşamasına geçilecek. Bu aşamada her takım ikişer yarışmacı seçecek, üçüncü ve dördüncü isimleri ise rakip takım belirleyecek.

  • Yarışmacılar için bireysel “başarı karnesi” tutulacak. Genel performans yerine son 10 oyundaki sonuçlar dikkate alınacak. Düellolar ve kritik eşleşmeler bu karnelere göre şekillenecek.

