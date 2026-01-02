Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor’da Kurallar Değişiyor, All Starlar Dönüyor!
Survivor 2026 geçtiğimiz akşam (1 Ocak Perşembe) ilk bölümüyle ekranlardaydı. Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıkan program, yine heyecanı doruklara taşımayı başardı. Acun Ilıcalı, bu sezon değişen kurallar olduğundan bahsetti. Özellikle eleme sistemine dair detaylar dikkat çekti. Oylama olacak mı? Elemeler nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar…
Diğer sezonların aksine performansı iyi olan yarışmacı oylama ile adaya veda etme riski yaşamayacak.
İlerleyen haftalarda All Starlar yarışmaya katılmaya başlayacak.
