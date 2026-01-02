Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor’da Kurallar Değişiyor, All Starlar Dönüyor!

Üç dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bir takım en fazla iki kez ada konseyinde oylamaya gidecek. Üçüncü dokunulmazlık kaybedilirse o takım için oylama yapılmayacak.

Elenen yarışmacı, adaya veda etmeden önce “kader konseyine” çıkacak. Bu konseyde karşı takıma, yarışmacıyı kendi kadrolarına almak isteyip istemedikleri sorulacak. Kabul edilirse yarışmacı, birleşmeye kadar o takımda yoluna devam edecek.

Ödül oyunlarının önemi bu sezon önceki yıllara göre çok daha fazla artacak.

Parkur mücadeleleri 12 sayıda sona erecek. Takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında “Best Of” aşamasına geçilecek. Bu aşamada her takım ikişer yarışmacı seçecek, üçüncü ve dördüncü isimleri ise rakip takım belirleyecek.